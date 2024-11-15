習秘魯媒體刊署名文章 稱視像出席錢凱港開港儀式

文章中說，秘魯是首個與中國簽署一籃子自由貿易協定的拉美國家，亦是最早加入共建「一帶一路」倡議的拉美國家之一。錢凱港是中秘共建「一帶一路」重要項目，一期工程可將秘魯到中國的海運時間，由35至40天縮短到23天，節約兩成以上的物流成本，每年為秘魯帶來45億美元收入，創造8000多個直接就業崗位。

學者：美增關稅 或令拉美國家靠攏中國

美國《華爾街日報》報道，在美國邊境以南的拉美地區，中國的影響力正在上升，中國政府已與拉丁美洲和加勒比地區大部分國家簽署了一項不包括美國的基礎設施計劃。

倫敦政治經濟學院研究中國影響力的部門主任阿爾瓦羅．門德斯（Alvaro Mendez）說，習近平對拉美地區的持續關注「具有象徵意義，『全球南方』國家需要這種認可」。與此同時，候任美國總統特朗普提高關稅可能會促使一些拉美國家向中國靠攏。

中國《環球時報》社評指出，面對中國的投資和先進技術，拉美國家張開懷抱歡迎，視之為合作機遇和發展潛力；西方一些政客極力推銷的「中國別有用心」等敘事，在拉美並沒有可兜售的市場。