習抵秘魯出席APEC 周六會拜登 美官員：美中關係艱難複雜 特朗普需有效處理

這是繼2022年11月的印尼、2023年11月的三藩市會晤後，拜登任期內第三次與習近平舉行會談。《紐約時報》報道，這次一對一的會晤將是拜登就黑客攻擊、威脅台灣、侵犯人權和支持俄羅斯入侵烏克蘭等問題「直接挑戰中國領導人的最後機會」。

美國政府官員表示，他們預計拜登將就雙方存在分歧的問題直面習近平，但也歡迎兩國政府恢復直接溝通，包括軍方溝通。美方官員說，拜登將與習近平討論如何處理好兩國分歧，其中最重要的是美國情報部門關於中國正在支持俄羅斯國防工業基地的報告；美國已對中國實施了數百項制裁以防止這種支持，拜登將向習近平提出這一問題。也會就朝鮮在俄駐紮士兵一事上，中國對俄的支持提高關切。

拜登將關切台海和平及華南海行動

台灣問題方面，預期拜登將重申維護台海和平、穩定的重要，並對中國在台灣周邊日益增多的軍事活動，破壞、削弱現狀的穩定表示關切；也會關切中國在南海的行動，包括中國海警干擾其他南海主權聲索國的合法海事行動。

但這次會晤正值候任總統特朗普準備再次上任之際，他承諾對中國採取更激進的措施，包括對進入美國市場的中國商品徵收巨額關稅。就特朗普可能會如何試圖扭轉拜登對華政策，接受美國媒體訪問的官員多次拒絕發表評論。該官員說，很快就要由下一任總統和他的團隊來處理與中國有關的一系列複雜問題。

路透社報道，美國國安顧問蘇利文表示，拜登將在會中傳達，「在美國政權過渡過程中，美中之間溝通需保持穩定、清晰度和可預測」；拜登還將對一個與中國有聯繫組織表示擔憂，該組織最近入侵了美國知名企業的私人電信。中國駐美使館沒有立即回應置評請求。

APEC利馬峰會預定周四、周五舉行，「習拜會」周六登場。之後兩人會轉赴巴西里約熱內盧出席二十國集團（G20）峰會。

日揆或與習會談 京：沒信息

日本放送協會（NHK）報道，日本首相石破茂昨啟程前往秘魯參加APEC峰會，他已經排定周六與拜登會面，可能會與習近平進行雙邊會談，希望能就日中各項議題交換意見。對於石破茂是否將在利馬會見習近平的問題，中國外交部發言人林劍昨以「目前我沒有可以發布的信息」回應。

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