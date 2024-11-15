紹伊古參觀珠海航展細察常規武器 首以俄安會秘書身分訪華 專家指中俄合作信號

紹伊古周一抵達北京，出席中俄第19輪年度戰略安全磋商和中俄執法安全合作機制第9次會議。其間分別與中共中央外辦主任王毅、中央政法委書記陳文清會談，討論包括俄烏衝突在內的多項戰略安全議題。這次是紹伊古卸任俄羅斯國防部長之後，首次以新身分到訪中國。

現場軍迷稱紹伊古顯興趣

昨日上午，紹伊古現身珠海航展參觀，神情頗為認真，在聽到講解時還頻頻點頭，現場軍迷認為他對中方展示的武器裝備有很大興趣。在解放軍海軍展館，講解員向他介紹了航母和兩棲攻擊艦群電子沙盤；在航空工業集團展廳內，紹伊古參觀了中國自主研製的兩型第五代戰機展品殲20S和殲35A。他還參觀北方工業公司和中國南方工業集團的產品。

紹伊古亦參觀了俄羅斯技術集團公司的展台，還與駕駛蘇57隱形戰機到中國參加航展的俄羅斯機師博格丹握手。博格丹表示，蘇57戰機第一次出國展示是在中國，是因為中俄兩國之間互相高度信任。

本次中國航展，共有20多家俄羅斯領先國防企業的產品參展，這些企業專門從事軍用飛機、直升機、航空武器、防空和反導系統、電子戰設備、引擎、航空電子設備及其他軍事裝備的開發和生產。而俄烏戰事膠着，俄方是否向中國採購軍備亦備受關注。

俄逾20家先進國防產品參展

外界關注俄會否向華軍購

中國俄羅斯東歐中亞學會秘書長王曉泉對《環球時報》表示，紹伊古在此訪期間前往珠海航展參觀，可直觀感受中國先進的武器裝備，這對進一步加強兩國軍工合作很有意義。上海政法學院中國-上海合作組織國際司法交流培訓基地講師崔珩認為，俄羅斯將尚未量產的五代機蘇57被派到中國參展，是中俄戰略互信和軍事合作的表現。

作為俄聯邦安全會議秘書，紹伊古的職責是聯絡軍方和軍工部門。崔珩表示，可以推斷，紹伊古到珠海主要是為了推進中俄軍事技術合作。