明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

紹伊古參觀珠海航展細察常規武器 首以俄安會秘書身分訪華 專家指中俄合作信號

【明報專訊】俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古昨日現身珠海參觀中國航展。他在地面兵器館詳細考察了火炮、坦克、輕重槍械等常規武器，還參觀了中國航母和兩棲攻擊艦群電子沙盤。對於紹伊古參觀中國航展，專家認為，這向外界傳遞出「中俄始終保持高水平戰略互信和軍事合作」的信號。

紹伊古周一抵達北京，出席中俄第19輪年度戰略安全磋商和中俄執法安全合作機制第9次會議。其間分別與中共中央外辦主任王毅、中央政法委書記陳文清會談，討論包括俄烏衝突在內的多項戰略安全議題。這次是紹伊古卸任俄羅斯國防部長之後，首次以新身分到訪中國。

現場軍迷稱紹伊古顯興趣

昨日上午，紹伊古現身珠海航展參觀，神情頗為認真，在聽到講解時還頻頻點頭，現場軍迷認為他對中方展示的武器裝備有很大興趣。在解放軍海軍展館，講解員向他介紹了航母和兩棲攻擊艦群電子沙盤；在航空工業集團展廳內，紹伊古參觀了中國自主研製的兩型第五代戰機展品殲20S和殲35A。他還參觀北方工業公司和中國南方工業集團的產品。

紹伊古亦參觀了俄羅斯技術集團公司的展台，還與駕駛蘇57隱形戰機到中國參加航展的俄羅斯機師博格丹握手。博格丹表示，蘇57戰機第一次出國展示是在中國，是因為中俄兩國之間互相高度信任。

本次中國航展，共有20多家俄羅斯領先國防企業的產品參展，這些企業專門從事軍用飛機、直升機、航空武器、防空和反導系統、電子戰設備、引擎、航空電子設備及其他軍事裝備的開發和生產。而俄烏戰事膠着，俄方是否向中國採購軍備亦備受關注。

俄逾20家先進國防產品參展

外界關注俄會否向華軍購

中國俄羅斯東歐中亞學會秘書長王曉泉對《環球時報》表示，紹伊古在此訪期間前往珠海航展參觀，可直觀感受中國先進的武器裝備，這對進一步加強兩國軍工合作很有意義。上海政法學院中國-上海合作組織國際司法交流培訓基地講師崔珩認為，俄羅斯將尚未量產的五代機蘇57被派到中國參展，是中俄戰略互信和軍事合作的表現。

作為俄聯邦安全會議秘書，紹伊古的職責是聯絡軍方和軍工部門。崔珩表示，可以推斷，紹伊古到珠海主要是為了推進中俄軍事技術合作。

上 / 下一篇新聞