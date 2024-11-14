一成獲簽陸客赴台 國台辦籲撤交流限制

批逾5萬簽注 續推團體旅遊

朱鳳蓮在國台辦例行新聞發布會上說，據出入境管理部門統計，截至10月31日，共受理大陸居民赴金門、馬祖旅遊簽注申請58735人，赴金、馬旅遊人數5074人。數據表明，大陸居民赴金、馬旅遊熱情較高，希望他們能有好的旅遊體驗。她表示，希望民進黨當局正視台灣旅遊業界和基層民眾的呼聲和訴求，盡早撤除對兩岸人員往來的阻撓禁限。

針對馬英九基金會日前邀請大陸高校師生11月底赴台交流參訪，朱鳳蓮表示，此訪是兩岸青年的雙向奔赴，台灣青年也期盼大陸青年到訪，希望大陸高校師生訪問團能順利赴台交流。她說，歡迎更多台灣青年來大陸走走看看，交朋友、結情誼，為推動兩岸關係和平發展、融合發展不斷匯聚青春力量。

對於有台灣青年希望今後會有跳水運動員全紅嬋等奧運明星赴台，朱鳳蓮稱看到了台灣網民的提議和呼籲，將積極鼓勵支持兩岸各領域的青年交流往來，為兩岸青年交流交往搭建更多平台、創造更多機會。她指出，台灣有關方面應盡快取消對大陸居民入島交流的各種限制，讓更多台灣青年有機會與大陸體育界、文化界優秀青年互動。