FT指欲購逾千億美軍備 台防長否認

英國《金融時報》（FT）周日報道，台灣或向美方採購10艘除役軍艦、4架E-2D預警機、400枚愛國者導彈及60架F-35戰機，軍售總額150億美元，向即將上任的特朗普政府展示自我防衛決心。

顧：循機制採購 國台辦批揮霍

綜合中央社、《聯合報》等台媒報道，數名立委昨早在質詢時要求顧立雄回應，顧立雄起初強調不予評論，隨後明確指出台灣沒有提出這樣的清單。他強調，台國防部會循既有機制，跟美方就任何採購項目，進行事先溝通。

顧立雄還稱，台灣會根據建構不對稱戰力、強化作戰韌性、提升後備戰力，以及有效的應對灰色地帶等四大面向提出需求。但台美軍售程序一向保密，美國未公布前，台灣不會對外公開。

針對有關傳聞，國台辦發言人朱鳳蓮昨在記者會上批評，民進黨當局為了一黨私利，肆意揮霍台灣老百姓血汗錢購買武器、窮兵黷武，將台灣綁上「台獨」戰車。朱鳳蓮正告民進黨當局，「以武謀獨」完全是自尋絕路，注定失敗。

退役導彈疑贈烏 顧：按汰除例處理

另外，美國《福布斯》（Forbes）雜誌報道，台灣已捐出除役的鷹式導彈系統援助烏克蘭。顧立雄對此表示，鷹式導彈依照汰除規定處理；如果美方要求台軍將美式裝備轉移回美國，則由美國自行決定應該如何處理。