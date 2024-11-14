明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

FT指欲購逾千億美軍備 台防長否認

【明報專訊】台灣據報向美國提出總值150億美元（約1166億港元）的軍購清單，台灣國防部長顧立雄昨表示，現階段並未提出清單給美方或是未來的特朗普政府，會循台美既有機制，溝通採購項目。

英國《金融時報》（FT）周日報道，台灣或向美方採購10艘除役軍艦、4架E-2D預警機、400枚愛國者導彈及60架F-35戰機，軍售總額150億美元，向即將上任的特朗普政府展示自我防衛決心。

顧：循機制採購 國台辦批揮霍

綜合中央社、《聯合報》等台媒報道，數名立委昨早在質詢時要求顧立雄回應，顧立雄起初強調不予評論，隨後明確指出台灣沒有提出這樣的清單。他強調，台國防部會循既有機制，跟美方就任何採購項目，進行事先溝通。

顧立雄還稱，台灣會根據建構不對稱戰力、強化作戰韌性、提升後備戰力，以及有效的應對灰色地帶等四大面向提出需求。但台美軍售程序一向保密，美國未公布前，台灣不會對外公開。

針對有關傳聞，國台辦發言人朱鳳蓮昨在記者會上批評，民進黨當局為了一黨私利，肆意揮霍台灣老百姓血汗錢購買武器、窮兵黷武，將台灣綁上「台獨」戰車。朱鳳蓮正告民進黨當局，「以武謀獨」完全是自尋絕路，注定失敗。

退役導彈疑贈烏 顧：按汰除例處理

另外，美國《福布斯》（Forbes）雜誌報道，台灣已捐出除役的鷹式導彈系統援助烏克蘭。顧立雄對此表示，鷹式導彈依照汰除規定處理；如果美方要求台軍將美式裝備轉移回美國，則由美國自行決定應該如何處理。

相關字詞﹕台獨 顧立雄 軍購

上 / 下一篇新聞