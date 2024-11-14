柯文哲光頭應訊 看守所：主動剃髮 性侵指控又起 前黨工：特定秘書按摩手部

綜合中央社、《聯合報》等台媒報道，民眾黨主席柯文哲因涉京華城案被檢方聲請延押兩個月，他的律師在期限的最後一天，稱不提起抗告。隨後，台北地檢署昨早提訊柯文哲。昨早9時許，柯文哲搭囚車抵達台北檢察署，他剃光頭的造型讓媒體認不出。經琢磨照片細節，才發現柯文哲已理髮，身穿藍黑色的外套、深藍色長褲以及藍白拖，雙手上銬。

台媒：不提抗告後剃髮 原因未明

台北看守所稱，柯文哲的光頭非所方所為，是兩天前柯主動要求理髮，以及剃到這個長度，由室友幫忙理髮。所方對收容人的頭髮長短並無規定：剃髮原因涉及個人隱私，看守所不便說明。

柯文哲因涉京華城案在9月被羈押。京華城是台北市區一家購物中心。柯文哲擔任台北市長期間，京華城的容積率被允許從560％大幅調高至840％，被質疑涉嫌官商勾結。台北檢方依《貪污治罪條例》收賄、圖利罪申請羈押柯文哲。

較早前檢方聲請延押，台北地方法院裁定延長羈押2個月，並禁止接見通信。柯文哲的律師團與柯討論後，決定不提抗告。台灣傳媒稱，柯文哲是在不抗告當日主動要求理髮。截至目前為止，京華城案包含柯文哲、台北市前副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇等合共7人遭羈押禁見。

不過，一波未平一波又起。立場親綠的台灣《鏡週刊》日前報道，柯文哲涉在2022年向媒體人璩美鳳性騷擾，不僅摸手，還有傳短訊。報道刊登後，迅速被台灣多家媒體轉載。截至目前，柯文哲正被禁止接見通信，本人還未回應。

劉韋巡批漠視男女分際

中央社昨報道，民眾黨前基隆市安樂區主任劉韋巡接受傳媒訪問時指出，柯文哲在競選總統期間安排許多活動，長期與支持者握手可能手腕不舒服，上了保母車後，有黨工要為柯文哲按摩手部被拒絕，但柯文哲卻指定特定秘書幫忙手部按摩。

他稱，因為璩美鳳事件，讓他感受到，柯文哲好像搞不清楚男女分際問題，「到底什麼可以做，什麼不可以做」。