殲35用國產引擎 試飛員讚操控自如

「央視軍事」報道，昨在航展現場召開的新聞發布會上，空軍新聞發言人謝鵬大校介紹，裝備國產引擎的空軍殲-35A亮相，可以說「上新」（亮相新裝備）又「上心」（使用國產引擎），也預示着人民空軍「三劍客」（殲-10C、殲-16和殲-20）即將升級為「四劍客」。

發布會上，空軍某基地李蘭星中校介紹，在試飛殲-35系列飛機過程中，得益於先進科技手段，試飛遇到的常問題在不斷改善，同時平台性能更加貼近實戰，作戰效能試驗不斷增加。試飛員也從試驗試飛專家向武器系統科學家不斷轉變。李蘭星介紹：「試飛員普遍感受到殲-35A操縱性能很好，非常自如，動則靈、靜則穩，駕駛起來不但機動靈活，而且舒適性高，人機交互非常友好。一進座艙滿滿的自信，便於飛行員實現人機合一，充分發揮作戰效能。」

8款新地面裝備亮相 涵裝甲車火炮

昨日航展上，中國兵器館集中發布8款中國最新地面裝備，包含輪式裝甲車、火炮、無人機、無人車等多種類型。其中，VN22和VN23裝甲車是中國研發的新一代輪式裝甲平台，具備4級彈道和4級地雷防護能力，搭載車載無人機、周視系統增強態勢感知反無人機系統，提升戰場生存能力，具有高承載、高機動等特點。