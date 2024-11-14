悲劇因由惹議 學者：管治未解深層矛盾

在官方將襲擊定性為「重大惡性案件」、國家主席習近平作出批示後，內地輿論也更加關注無差別襲擊案背後的深層次問題。

歷史學者：社會戾氣重 需設泄憤空間

珠海市委書記陳勇12日表示，案件「性質極其惡劣，後果極其嚴重，教訓極其深刻」，要聚焦維護公共安全，強化重點人群管理服務和社會治安防控。

華東師範大學紫江特聘教授、歷史系博士生導師許紀霖昨就撞人事件撰文談了4點體會。許紀霖認為，這幾年整個中國社會都繃得太緊了，整個社會需要通過政策和環境改善來緩解這種緊繃的神經。其次，如今很多人都活得非常累、非常不容易，心中的戾氣都比較重。

許紀霖認為，社會需要提供適當的安全閥，讓這些社會戾氣有合法的發泄空間，總是不讓發泄，就有可能蛻變為惡性爆發。

稱人際關係淡 需重建社群

許紀霖又稱，雖然如今中國經濟發展了，生活也有了很大改善，但人與人之間的關係卻變得愈來愈淡漠，缺乏社群氛圍。一些極端性格的人會因此走上絕路，「所以，我們要重建中國的社群」。此外，今後應該更加注重生命教育，尊重生命是最基本的倫理道德底線。