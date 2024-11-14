明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

悲劇因由惹議 學者：管治未解深層矛盾

【明報專訊】珠海襲擊案引發公衆對反社會事件的討論。北京師範大學政府管理研究院院長唐任伍接受新加坡《聯合早報》採訪表示，撞人者「顯然是向社會發泄不滿」，是社會治理過程中未及時化解矛盾風險而釀成悲劇的典型案例。唐任伍說，社會戾氣一定程度上與經濟不景氣有關，官方如何減少惡性事件發生至關重要。

在官方將襲擊定性為「重大惡性案件」、國家主席習近平作出批示後，內地輿論也更加關注無差別襲擊案背後的深層次問題。

歷史學者：社會戾氣重 需設泄憤空間

珠海市委書記陳勇12日表示，案件「性質極其惡劣，後果極其嚴重，教訓極其深刻」，要聚焦維護公共安全，強化重點人群管理服務和社會治安防控。

華東師範大學紫江特聘教授、歷史系博士生導師許紀霖昨就撞人事件撰文談了4點體會。許紀霖認為，這幾年整個中國社會都繃得太緊了，整個社會需要通過政策和環境改善來緩解這種緊繃的神經。其次，如今很多人都活得非常累、非常不容易，心中的戾氣都比較重。

許紀霖認為，社會需要提供適當的安全閥，讓這些社會戾氣有合法的發泄空間，總是不讓發泄，就有可能蛻變為惡性爆發。

稱人際關係淡 需重建社群

許紀霖又稱，雖然如今中國經濟發展了，生活也有了很大改善，但人與人之間的關係卻變得愈來愈淡漠，缺乏社群氛圍。一些極端性格的人會因此走上絕路，「所以，我們要重建中國的社群」。此外，今後應該更加注重生命教育，尊重生命是最基本的倫理道德底線。

相關字詞﹕珠海體育中心

上 / 下一篇新聞