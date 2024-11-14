採訪遭阻撓 BBC：內媒收報道禁令

血站義工：有交代不接受訪問

事發後，大批市民到珠海市中心血站為傷者捐血，網傳影片顯示深夜的獻血室仍大排長龍。本報記者昨採訪血站改義工時，另一義工衝上前驅趕並高呼「我們有交代不接受任何訪問！」同一時間到場的日本TBS電視台記者也遭血站拒絕入內採訪、拍攝，他們只能在血站門外進行報道。TBS記者室谷陽太前天在社交平台X發帖稱，事發後到珠海體育中心採訪被一群自稱是附近居民的人包圍，之後被帶到派出所，被迫刪除所有採訪素材。

日媒被迫刪素材 便衣警擋拍攝

另據法新社報道，記者昨到珠海體育中心拍攝時，被便衣警員用身體及雨傘遮擋。BBC記者麥笛文（Stephen McDonell）兩次到事發現場報道均遭到阻撓。麥笛文撰文憶述，11日到達事發現場時，有安保人員上前詢問，開始監視、打電話，之後有一男一女上前抓住他並大喊大叫，干擾報道。

麥笛文12日晚再到現場，一名身著運動T恤的中年漢要求停止拍攝，不斷質問「有沒有採訪證」，稱「我是中國公民」，「我在中國的土地上就有權阻止你」，又伸手遮擋攝影師的鏡頭（圖）。麥笛文稱，地方官員會組織幹部假扮普通民衆，阻止外國記者報道敏感事件。