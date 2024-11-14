珠海撞人案 殯儀職員：遺體擬强制火化 家屬斥禁轉院見傷者 公安部促速查案情

殯儀館進出需審查 免殮葬費

死者家屬X小姐從江西贛州趕來，昨辦妥遺體火化相關手續。她表示意外發生後的救治令人失望，亡妹被送到中山五院，但醫院夜晚人手不足，醫療資源分配混亂。

候診兩三小時 家屬：若轉院或生還

根據網傳一則傷者家屬的自述，因受傷人數太多、場面混亂，傷者被送到醫院後等了兩三個小時才開始治療。X小姐說，其他家屬當晚10時就已經從廣州趕到珠海，但院方不允許家屬見傷者，直到翌日凌晨5時，死者已回天乏術時，家屬才得以見上一面。A小姐表示，自己與亡妹相見時已在殯儀館，「也許當時（官方）給家屬一個選擇，允許我們轉院，還有希望（救回來）」，覺得妹妹「好可憐、好慘」。

有殯儀館附近居民說，12日送來的遺體最多，館外路上排長龍，基本上家屬都在12日當天辦完手續了，有的火化了，有的還在等認屍、保險之類的流程。有館內協助喪事程序的職員說，「現在要開始強制（火化）了」。X小姐表示，有的死者遺體在未告知家屬的情况下就已經被送往殯儀館。

省長探傷者 血站排長龍

廣東省長王偉中昨到珠海市人民醫院看望傷者。珠海市委書記陳勇表示，要不惜一切代價，按照「一重症一團隊」的要求搶救傷員；要做好遇難者家屬安撫善後工作，一對一加強心理疏導，做好傷害賠償、困難救助。

珠海市中心血站曾表示血量充足，難擋市民救人心切，捐血大廳連續幾日排長龍。本報記者昨看到，血站還有很多捐血者，大多是年輕人，其中不少人第一次捐血，看到新聞後希望能盡己所能。一對姐妹捐血後在大堂休息，發微信朋友圈記錄此行，並互相提醒對方「要屏蔽父母」。有打工仔趁午休時間開車趕來，捐完血匆匆離開。有年輕女兵身著軍服捐血。有市民被血站告知暫時不需要AB型血，有市民因超齡被婉拒。

目擊者：車直撞徒步團 應有襲擊目標

在事發現場，目擊者梁先生表示，當時現場附近有另一群長者跳廣場舞，但疑兇駕車撞開鐵欄後直衝徒步團，駕駛一圈後留在附近，直至警方到場。梁先生認為，疑兇應該有明確的襲擊目標。

另據《人民公安報》報道，公安部黨委（擴大）會議昨在北京召開。會議強調，廣東珠海市香洲區體育中心發生駕車衝撞行人案件，造成重大人員傷亡，性質極其惡劣；要迅速查明案情，全面收集好、固定好證據，依法嚴懲兇手，並協同有關部門做好傷員救治、善後處置等工作。

明報記者

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