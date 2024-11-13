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珠海車撞人35死 習令嚴防極端 不滿離婚財產分配行兇 疑犯自刎正搶救

【明報專訊】廣東珠海市體育中心前晚發生蓄意駕車撞人案件，珠海警方昨日通報稱造成35人死亡、43人重傷。國家主席習近平和國務院總理李強分別作出批示，要求依法嚴懲兇手，並加強源頭風險防控，嚴防發生極端案件，保障社會穩定。珠海市公安局昨通報將事件列作「重大惡性案件」，初步查明62歲樊姓疑犯因對離婚後財產分配不滿而犯案，駕車逃走後試圖自刎，昨日仍在搶救中。

廣東省委書記黃坤明昨表示，要化解婚姻家庭、鄰里等糾紛，加強對困難民眾的救濟，強化重點人群管理服務和社會面治安防控。不少市民昨晚到事發現場獻花致哀。

環時：曾法院提訴訟 不服判決再審

據警方通報，案發當晚樊駕駛越野車衝閘闖進珠海市體育中心，撞向正在內部道路鍛煉的市民，之後駕車逃走。趕赴現場的警員其後發現樊在車上持刀自殘，立即制止，並將他送院救治，暫無法接受訊問。公安機關對樊涉嫌以危險方法危害公共安全罪立案偵查，依法刑事拘留。網傳一份樊的入院文件，顯示他失血休克、頸部多處受傷，正在珠海市人民醫院接受治療，其住址與案發地僅一街之隔。

《環球時報》報道，珠海警方的通報提及，樊曾到基層法院和中級法院提出民事訴訟，因不服判決，案件仍在再審過程中。不過，內媒昨日引述的案情通報中，已刪去樊打官司的表述。

習促吸教訓 李強批示排解社會矛盾

新華社報道，習近平高度重視案件並作出指示，指出案件造成重大人員傷亡，性質極其惡劣，要全力救治傷者，精心做好死傷者及家屬安撫善後工作，「各地區和有關部門要深刻汲取教訓、舉一反三，加強風險源頭防控，及時化解矛盾糾紛，嚴防發生極端案件，全力保障人民群眾生命安全和社會穩定」。總理李強亦作出批示，指出要防控結合，切實做好風險隱患和社會矛盾排查化解，確保社會大局穩定。

中央派工作組指導 市民獻花悼念

黃坤明昨午主持召開省委平安廣東建設領導小組會議，表示要深刻汲取教訓，深入細緻做好婚姻家庭、鄰里糾紛、涉法涉訴、涉農涉土、涉眾金融、房產物業等各類矛盾糾紛排查化解。新華社報道，根據習近平指示，中央已派工作組趕赴當地指導處置工作，廣東省及珠海市正全力做好傷者救治、案件偵辦、社會面防控等工作。

珠海市體育中心西門外昨晚陸續有民眾獻花悼念死難者，數十人聚集討論這宗慘案，也有外地民眾委託速遞員到場獻花和鞠躬。本報記者見到約30束鮮花擺在「珠海市全民健身廣場」牌字前，配有悼念字句。體育中心昨暫停開放，路邊有特警車輛閃燈戒備，有軍裝及便衣警察來回走動，有便衣不時將鮮花移到更靠近案發地點的牆邊。

市民梁先生帶小童和運動同伴前來獻花並點燃香燭，他說案發時正在現場耍太極，案發後除了報警就做不了其他，心中不安，遂前來表達心意。

明報記者

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