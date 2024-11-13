日媒：石破擬秘魯APEC晤習

共同社昨報道，這場雙邊會談預計確認推動擴大日中共同利益的「戰略互惠關係」。報道推測，石破茂將傳達對於中國軍事行動的擔憂，包含中國軍機8月首度侵犯日本領空等事項。此外，中國在日本福島第一核電廠核污水2023年8月起排海之後，全面暫停日本水產品進口。報道稱，這場雙邊會議也可能提到重啟進口的相關事宜。

華最快明年初福島核電站採樣

日本內閣官房長官林芳正昨在記者會表示，「日中之間存在着許多可能性，以及為數眾多的課題與懸而未解的事項。包含領袖在內的高層對話、溝通意見等相當重要」。

另外，日本經濟產業省11日就東京電力公司福島第一核電站核污水排放入海表示，預計中國將在國際原子能機構（IAEA）框架下，最快明年年初在核電站廠區內採集用於分析的核污水。經產省表示，設想的中方在第一核電站廠區內的採樣地點是存放核污水的儲罐、以及用海水稀釋後的豎井，細節將與IAEA協調。中方表示在確認結果後，將逐步恢復進口日本水產品。

日本從去年8月開始排放核污水，中國表示反對，全面暫停進口日本水產品。中方要求對海水等「獨立採樣」。日本政府不同意中方獨立採樣，但認為如果有IAEA參與，那麼可確保主權和客觀性，於今年9月就採樣達成了共識。中國專家10月參加了IAEA的調查團，在核電站周邊採集了海水和水生生物等樣本。