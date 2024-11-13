璩美鳳控柯文哲選戰時性騷擾 指會議摸臂讚「皮膚好」 電梯內「妖精」喻事主

傳訊欲聘為國安官 喻「錦衣衛頭目」

台灣《鏡週刊》昨報道，柯文哲曾在2022年10月5日與璩美鳳等人開會，會議中柯突然伸手摸她的手臂。當時會議室內約有6人，無人對此表示有意見。待離開時，柯文哲還在電梯中一再對璩美鳳說，人不能長得太漂亮，並以「妖精」二字形容她，事後更傳訊息，稱要聘璩美鳳做國安會副秘書長，並將該職位比喻為「明代錦衣衛的頭目」。

當時未回擊 稱盼促成「藍白合」

綜合中央社等台媒報道，璩美鳳昨表示，她當時雖然非常不舒服，但實在太過出乎意料，並沒有當場回擊，忍了下來。她還稱自己當時信任柯、支持柯，希望促成「藍白合」，但柯文哲就是吃定他們這些小粉絲與「小草」（柯文哲粉絲的稱呼），以為會把委屈吞下去；她認為不應助長這種心態，身為女性、小草，她更要用實際行動糾正歧視與霸凌。

昨與璩美鳳一同受訪的聯電榮譽副董事長宣明智之子宣昶，亦指證事件。他稱，10月5日當日一同開會，看到柯文哲把璩美鳳的手抓起來前後撫摸，他感到驚訝。

民眾黨：無從了解 撐事主提申訴

民眾黨發言人吳怡萱昨表示，由於柯文哲目前人在羈押並且禁見，民眾黨無從了解，但民眾黨支持當事人依法提出申訴，同時也認為相關指控應給雙方表示意見的機會。民眾黨也批評部分媒體報道，形容其為「科幻小說變成言情小說」，強烈譴責相關影射對柯文哲名譽的傷害。

民眾黨副秘書長許甫昨在黨內政論節目指出，大選期間，璩美鳳還狂打電話，希望來參觀競選總部，當時完全感受不到她對柯文哲有傷心、憤怒的情緒。

現年58歲的璩美鳳，從政30年話題不斷。她曾任記者，但因採訪手法爭議，轉而加入新黨，並在1994年當選台北市市議員。到了1998年轉任新竹市文化局長，還與時任市長蔡仁堅交往。2001年，其閨密在她的住處裝針孔攝影機，拍到璩美鳳與已婚工程師的「性愛光碟」，事件轟動台灣。後來她復出媒體圈，做過澳亞衛視副台長、《獨家報道周刊》榮譽發行人等職。2018年，她加入統促黨並擔任發言人。