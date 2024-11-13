中俄戰略安全磋商 王毅：外部挑戰愈多愈要團結

【明報專訊】中央政治局委員、中央外辦主任王毅昨（12日）在北京同俄羅斯聯邦安全會議秘書紹伊古共同主持中俄第十九輪戰略安全磋商，就共同關心的重大戰略安全問題全面深入交換意見，達成了新的共識，增進了戰略互信。雙方一致同意加強協作，維護好中俄關係和兩國發展振興大局，共同促進全球安全穩定。
中新社報道，王毅說，在兩國元首堅強領導下，中俄關係經受住國際風雲考驗，始終保持健康穩定發展勢頭。王毅強調，元首引領是中俄關係高質量發展的最大政治優勢和根本保障；中俄戰略安全磋商機制要以落實兩國元首共識為根本遵循，就涉及雙方安全和發展利益的戰略性、全局性問題加強協調，不斷提升戰略互信水平，充實戰略協作內涵；中俄關係有着必然歷史邏輯和強大內生動力。國際形勢愈複雜，外部挑戰愈多，雙方愈要堅定團結協作，捍衛共同利益。
報道引述紹伊古表示，今年是新中國成立75周年，也是俄中建交75周年。75年來，中國取得巨大發展成就，俄中關係也成為大國合作典範和國際事務中的主要穩定因素；俄中兩國始終堅持相互尊重、平等相待、互不干涉內政、堅定支持彼此核心利益，兩國全面戰略協作處於史無前例的高水平；面對不穩定的世界，俄中保持溝通交流的重要性進一步突顯；俄方願同中方一道，落實好兩國元首達成的共識，密切雙邊合作，加強在聯合國、上海合作組織、金磚等多邊機制中的配合，推動俄中關係不斷取得新的更大發展。