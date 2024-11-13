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手記：俄傳奇機師蘇57「炫技」 解放軍空軍少校索簽名

【明報專訊】俄羅斯第五代隱形戰機蘇-57，昨午在珠海金灣機場完成在中國的首次飛行表演。「旱地拔蔥」加力起飛，在空中垂直拉升、連續橫滾、反覆「落葉飄」……多項高難度動作一氣呵成，展現出色機動性能，地上軍迷大呼過癮。而一周前單槍匹馬將蘇-57開來中國的俄傳奇飛行員謝爾蓋‧博格丹，成了昨日場上除新型飛機之外人氣最高的「展品」，就連解放軍空軍少校都前來索要簽名。

「一人一機」到珠海參展，博格丹落機時不僅連飛行服都沒穿，還只挎了一個小包，當時這「過於鬆弛」的狀態也引起中國網民討論。現年62歲的博格丹擁有7000多小時飛行經驗，憑藉精湛的技術和謙遜性格，成為俄航展界明星人物。年過花甲的他不僅繼續飛，還培訓年輕試飛員。

昨日的訪問環節宛如一場追星大會，在蘇-57的靜態展示位護欄外，眾多中國媒體和軍迷簇擁成群。護欄內，軍人、中俄參展商和工作人員搶先一步，在博格丹踏出艙門時便一一找他合影。預定採訪時間開始後10分鐘，博格丹仍忙於為「業內粉絲」簽名。不甘苦等的內地記者索性用中英俄三語大聲呼喚：「Hey Sir！」「博格丹！」「謝爾蓋！」但相比嚴肅的問題，吸引其目光留下一個好鏡頭，是這個短片時代更緊迫的任務。

明報記者

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