旋翼無人機產品受關注 可導彈「斬首」放手榴彈

產品型號為GA500M的軍用無人機，定位是長航時偵察打擊一體。該機造型扁平，呈流線型，前後機翼分別長9米、10.4米，採用油電混合動力，4個涵道風扇、一個機後螺旋槳提供升力和推力，最大載荷搭180公斤，現場模型見可掛載兩枚中短型空對地導彈，工作人員介紹該機除了可以掛載導彈，還能掛巡飛彈、炸彈以及偵察探測設備。

GA500M最大時速210公里，巡航高度為5000米，續航時間5小時，可在半徑100公里內執行任務。研製公司是初創民企安徽格桑無人機科技公司。

老牌兵工廠北方工業的無人機樣式更多，其中包括投放手榴彈的共軸雙旋翼無人機，工作人員即場演示投放過程，顯示該旋翼機可攜帶六枚手榴彈，用遙控器操控旋翼機起飛後，按下投放鍵，無人機同時完成拉開安全針和釋放手榴彈的動作。現場分兩次、每次釋放3枚「手榴彈」，操作順暢，不時有中外軍方人員過來觀看展示。

共軸雙旋翼無人機雖然結構較為複雜，但因為抗風能力、有效載荷方面存在優勢，近年愈來愈多開發軍用。珠海覽眾科技研製的旋蜂系列共軸無人機，亦面向軍方推出可攜帶手榴彈的型號，宣傳短片展示準確投放炸毁營房、汽車，更可實施「蜂群」作戰。現場展示旋蜂飛行性能時，引起中東某國軍方人員關注。

明報記者