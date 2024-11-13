殲35A首公開飛行 破空現馬赫環 三軍國之重器航展列陣

新華社報道，空軍組織36款武器裝備參展，包括殲-20、殲-35A兩款隱身戰機，紅-19地空導彈武器系統、新型察打一體無人機，殲-16、運油-20A等空軍主力裝備，在空軍成立75周年之際向社會系統展示空軍裝備體系建設階段性成果。

確認為彈射型航母載機

殲-35A戰機是中國自主研製的中型隱形多用途戰機，具有低可探測性和良好飛行性能。央視形容，殲-35A的飛行表演動作幹練、流暢，「像一道銀色閃電劃破長空」。殲-35A在表演的過程中「開加力」出現馬赫環。據航空專家介紹，「開加力」是指打開航空發動機的加力燃燒室，從而提高推力；馬赫環是當氣流以超音速和低於外部大氣的壓強離開噴嘴時發生的一種現象，呈現等間距圓環的形狀，常見於火箭發動機或噴氣發動機的排氣羽流中，顯示發動機具有良好性能，可實現超音速巡航。在此前向媒體開放的探營活動中，殲-35系列戰機確認為彈射型航母艦載機，預計將最先在具有電磁彈射功能的航母福建號裝備。

殲-16、殲-20、殲-35A三款戰機昨也實現首次同飛。紅-19是中國自主研製的新一代地空導彈武器系統，主要用於對彈道導彈類目標實施區域攔截。新型察打一體無人機則具備打擊固定、機動、時敏等多種目標的能力，可與現役無人機共同構成戰略戰役一體的無人偵察和無人打擊裝備體系。

海軍殲15編隊飛行

直系列演示空中突擊作戰

解放軍空軍、海軍在珠海航展現場展示大量現役裝備。作為首次實裝參展的航母編隊的核心武器裝備，海軍1架殲-15D和2架殲-15T組成三機編隊通場飛行，進行伙伴加油訓練課目演示。直-20J艦載直升機、直-8C運輸直升機搭載搭載海軍陸戰隊隊員和全地形突擊車進行空中突擊作戰演示。新華社報道稱，海軍航空兵已經初步實現從岸基向艦基轉型，形成以艦載戰鬥機、直升機、預警機、教練機四大類平台為基礎的艦載機體系，影響力從近海延伸到遠洋。

本屆珠海航展吸引47個國家和地區的1022家企業參展，境外展商159家，比上屆航展增長104%。開幕儀式由廣東常務副省長張虎主持，出席的官員以中央軍委副主席何衛東為首的軍官為主，未像往届有黨中央領導人到場，廣東本地官員中最高官階屬廣東人大常委會主任黃楚平。另外，前國家副主席李源潮、前國務委員陳至立、前軍委副主席許其亮等卸任官員也應邀出席。