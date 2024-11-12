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被列台獨頑固分子 曹興誠控大陸恐嚇

【明報專訊】台灣聯電前董事長曹興誠上月被中國大陸列為「台獨」頑固分子，他昨日向大陸國台辦主任宋濤和發言人陳斌華提出刑事自訴，反控兩人犯恐嚇危害安全罪。曹的代理律師鄭文龍表示，根據台灣最高法院相關見解，台灣法院對這種案件有管轄權，他當天就會去台北地方法院遞出自訴狀，未來如果宋濤和陳斌華沒有到案，法院就可以發布通緝。

綜合《聯合報》等台媒報道，在解放軍展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演當天，大陸國台辦10月14日宣布，將曹興誠和台灣民進黨立委沈伯洋列為「台獨」頑固分子，並對二人和台灣民間防衛組織「黑熊學院」實施懲戒。陳斌華當時表示，大陸決定禁止沈伯洋、曹興誠及其家屬進入大陸、香港和澳門，絕不允許其關聯企業和金主在大陸牟利，並將終身追責。

代理律師指違台《刑法》

曹興誠昨在律師陪同下在台北召開記者會。他表示將以法治手段回應大陸蠻橫恐嚇行為，對宋濤和陳斌華提出刑事自訴，指控兩人違反台灣《刑法》第305條「恐嚇危害安全罪」。曹興誠在記者會上說，大陸每天派軍機軍艦侵門踏戶，破壞台海穩定；大陸對他羅織罪名是顛倒黑白，恐嚇令人心生畏懼，因此已經觸犯台灣《刑法》。

媒體問及台灣是否對大陸官員有管轄權，出席記者會的律師鄭文龍表示，陳斌華透過大陸國台辦記者會發布信息，讓在台灣的曹興誠感到恐懼，這就構成「恐嚇危害安全罪」。

相關字詞﹕宋濤 刑法 國台辦 兩岸關係 台獨

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