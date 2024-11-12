被列台獨頑固分子 曹興誠控大陸恐嚇

綜合《聯合報》等台媒報道，在解放軍展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演當天，大陸國台辦10月14日宣布，將曹興誠和台灣民進黨立委沈伯洋列為「台獨」頑固分子，並對二人和台灣民間防衛組織「黑熊學院」實施懲戒。陳斌華當時表示，大陸決定禁止沈伯洋、曹興誠及其家屬進入大陸、香港和澳門，絕不允許其關聯企業和金主在大陸牟利，並將終身追責。

代理律師指違台《刑法》

曹興誠昨在律師陪同下在台北召開記者會。他表示將以法治手段回應大陸蠻橫恐嚇行為，對宋濤和陳斌華提出刑事自訴，指控兩人違反台灣《刑法》第305條「恐嚇危害安全罪」。曹興誠在記者會上說，大陸每天派軍機軍艦侵門踏戶，破壞台海穩定；大陸對他羅織罪名是顛倒黑白，恐嚇令人心生畏懼，因此已經觸犯台灣《刑法》。

媒體問及台灣是否對大陸官員有管轄權，出席記者會的律師鄭文龍表示，陳斌華透過大陸國台辦記者會發布信息，讓在台灣的曹興誠感到恐懼，這就構成「恐嚇危害安全罪」。