學前教育法：幼園禁資本化小學化

中新社報道，教育部基礎教育司司長田祖蔭昨在北京表示，該部將持續開展清理整治，堅決糾正幼稚園教授小學課程內容「小學化」等不規範辦園行為。教育部將加快完善學前教育公共服務體系，進一步提高保育教育質量。

田祖蔭表示，教育部將加強幼稚園專業指導，引導幼稚園堅持保育和教育相結合，落實以遊戲為基本活動，創設豐富的教育環境，支持幼兒主動探究學習，促進幼兒在遊戲和生活中健康快樂成長。

前科者不得從業

《學前教育法》由全國人大常委會8日通過，將於明年6月1日起實施。《學前教育法》强調，幼稚園教師、園長、保育員、衛生保健人員等應當具備規定的條件，要求幼稚園及其舉辦者應當按標準配置充足的教師和其他職員。《學前教育法》第44條規定，有虐待、性侵害、性騷擾、拐賣、暴力傷害、吸毒、賭博等犯罪前科者，以及有酗酒、嚴重違反師德師風行為等其他可能危害兒童身心安全情形者，將禁止從業。

新法同時提出，要強化幼稚園職員的待遇保障，要求將公辦幼稚園教師工資納入財政保障範圍。除了從業人員，新法也在其他方面加强幼稚園安全管理，要求幼稚園遠離危險、污染設施，要求政府和有關部門建立幼兒園安全風險的防控體系和相應制度。