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越野車來回撞 珠海體園10死百傷 62歲男司機被捕 部分傷者屬長者健步團

【明報專訊】廣東珠海市體育中心全民健身廣場昨晚7時48分發生疑似惡意駕車撞人事件，消息指近百人受傷，多人傷勢嚴重，現場救護人員稱最少10多人死亡。珠海市公安局香洲分局昨晚通報，已拘捕肇事的62歲樊姓男司機，惟犯案動機及傷亡情况尚未披露。

鞋帽袋散地 多灘血迹有斷指

現場目擊者指出，一架灰色越野車輛「開進去來回撞」之後逃逸，許多人被撞後趴在地上一動不動，地面有多灘血迹、斷指等人體組織。救援人員表示，其抵達現場前已送了60人到醫院，之後再由27輛車送走傷者。他見到，有被撞者死亡，頭部蒙白布，最後才被直接抬上救護車。

除了散落一地的鞋、帽、袋，現場還有多個損壞的擴音喇叭，以及印有「美麗珠海徒步隊」的紅色旗幟。被撞者中部分來自該徒步隊，身著統一的藍色或紅色運動服，並使用相同的腰包。「美麗珠海徒步隊」是當地民間組織，定期帶領長者分紅、藍兩隊健步鍛煉。作案現場是環繞全民健身廣場的行人路，長度接近400米。

案發現場是當地市民健身、散步的熱門場所，被劃作行人專區，私家車無法駛入；與珠海市公安局直線距離約1公里。

據網傳影片，肇事越野車逃逸不久後被警車攔下，影片拍攝者稱司機持刀拒捕。事發後警方迅速封鎖現場，周邊多個路段管制交通，有直升機在體育館上空盤旋監控；珠海體育中心公告稱即刻暫停開放，途經附近的巴士臨時改動路線。現場約晚上9時半清理完畢。

市民憂逢航展交通更嚴控

事發地周邊多個路段昨晚管制交通，直升機一直在體育館上空盤旋監控，由於今日便是航展開幕，前來觀展的發燒友們紛紛私下討論，擔心原本嚴格的出入展館交通將更加嚴格。

昨晚9時16分許，珠海市體育中心發布通告稱，珠海市體育中心即刻起暫停開放，恢復開放時間待定。

話題衝熱搜 內容遭封禁

事發現場畫面立即在網絡流傳，相關話題迅速登頂各大社交媒體平台熱搜，但相關內容、討論很快遭當局審查，微博話題「#珠海體育中心#」被封禁。有網民表示，當局指示黨員在網絡聊天群組「正面引導」，不轉發相關內容以免引起恐慌。該指示稱，在「全世界都關注珠海的時候」發生「報復社會的小概率事件」，不排除是「境外勢力故意作亂」。微博熱搜榜首取而代之的是「#珠海航展#」。

相關字詞﹕車禍 搶救 交通意外 珠海航展 報復社會

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