「機器狼」亮相航展 與兵同行擅長群戰

《環球時報》報道，在航展現場，搭載「機器狼」的野戰車停車後，全重70公斤的「機器狼」自行下車。該系統由一輛載車或控制車，結合偵察、打擊等多型機械人組成，作戰半徑可達2公里，續航時間達3小時，支持自組網節點最大30個。

可攜無人機協同作戰

工作人員表示，「機器狼」基於通用型平台，最大特點是在複雜地形下具有高機動能力和高適應性。具備在複雜地形環境下與人同行、高壁壘跨越及樓梯攀爬等能力，可在絕大多數地形下行走。「機器狼」集群系統可打擊、偵察探測、運輸保障、操作處置。能夠在城鎮街道、廠礦山洞等場景中協同執行複雜清剿任務。

在本屆珠海航展期間，無論主戰坦克、自行火炮等傳統地面裝備，還是充滿科幻色彩的高功率微波武器或激光武器，都與無人機有密不可分的關係。工作人員說，「當前，我們正基於地面狼群和空中蜂群，打造空地異構無人集群高效協同作戰的新模式。機器狼可攜帶無人機協同作戰。」

另外，昨天是解放軍空軍成立75周年紀念日，「紅鷹」飛行表演隊在珠海航展空域表演「雙機點讚」，慶祝空軍生日。