指商業航天重複建設 航天局籲共建共享

珠海航展今天開幕前夕，國家航天局主辦的2024珠海論壇昨開幕，在分論壇商業航天發展論壇上，李國平作「關於推進商業航天持續健康發展的思考」主旨報告。

商業航天已納入國家發展戰略，各省市近年紛紛推出力度空前的政策推動本地商業航天產業發展。不過在產業佈局方面，李國平建議地方政府應該考慮什麼產業才適合當地，要合理地佈局，不能各種建設「遍地開花」，比如試車台各地已投入使用25個、在建8個。「試車台」是為火箭引擎地面點火試驗專門開發的試驗平台，包含建築物和設施。

為使商業航天實現持續發展，李國平稱將強化火箭、大型試驗、試車台建設許可管理；強化商業航天項目核准，減少低水平重複建設，優化區域佈局。他說，商業航天產業發展前期是「放養」狀態，沒有大問題都會許可，但接下來要更嚴格審查。他希望商業航企共建共享，包括「試車台是否可幾個企業共建？」

指產業集中上游 同質化競爭嚴重

另外，李國平也指出產業分佈不均勻，當前集中在上游火箭和衛星製造領域，中下游關注不足，而健康的情况應該是集中在中下游。同時，同質化競爭情况嚴重，他舉例說，現在有遙感衛星300多顆，「效益發揮了沒有？」

李國平另稱商業航企對太空可持續發展的關注度不高，包括太空碎片的形成，並提及「前陣子有個例子，鈍化（火箭完成任務後釋放多餘燃料）措施不到位產生很多碎片」，呼籲大家遵守外空規則。

此外，將對載人商業太空飛行設立許可管理制度；加強宇航產品及（軍民）兩用品的出口審查。他希望推動建立商業航天聯盟，可以成為與政府溝通的橋樑，也可在內部解決一些問題。

明報記者