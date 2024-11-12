FT指台擬軍購千億元 向特朗普展防衛決心

消息：或要求F-35隱形戰機

FT引述多名知情人士稱，台灣可能會提出採購美國軍火商洛歇馬丁公司製造的艦艇，以及諾思羅普‧格魯曼公司的空中雷達系統E-2D型先進鷹眼預警機（E-2D Advanced Hawkeye）。台灣還希望購買更多愛國者導彈，且或許要求購買可能會在華府引發爭議的F-35隱形戰機。

前特朗普政府一名官員說，台灣正在考慮一套「非常積極大膽」的軍購案，以表明認真面對的態度。特朗普第一任期國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby），有可能在新政府中成為國防部長或白宮國安顧問，他一向呼籲台灣增加軍費。柯伯吉最近在社交平台X寫到，「關心台灣的人應該超級清楚，他們必須大幅加強軍力。他們命懸一線。」

官員：已與特朗普團隊非正式討論

一名台灣資深國安官員說，已經與特朗普團隊作「非正式討論」，了解購入何種武器或許能展現台灣堅定投資防衛的決心。該官員表示，「台灣的武裝部隊已經鎖定一些大型作戰平台和其他裝備項目很久了，但是一直無法取得，因此選擇的空間相當大。」另一名台灣官員說，「神盾」系統會是採購清單的優先考量。不過官員和國防專家指出，可能還有其他更昂貴的裝備是台灣需要的，那些裝備可能會造成更大的威懾作用。

台灣國防安全研究院副執行長蘇紫雲表示：「如果談到願望清單，現在是提出F-35戰機的時機。」他補充，台灣可能會要求購買已退役的提康德羅加級飛彈巡洋艦和海軍派里級巡防艦。

特朗普第一任內主管東亞事務的國防部副助理部長柯林克（Heino Klinck）表示，對於面臨生存威脅的盟友，應該設定「最低支出門檻」，但他強調優先考慮關鍵能力的重要性，例如彈藥、指揮與控制、空防和導彈防禦系統，並實施國防改革。柯林克說，「從操作和財務角度來看，要求F-35戰機不太合理。」

知情人士透露，台灣可能會要求購買多達60架F-35戰機、4架先進鷹眼預警機、10艘退役軍艦、400枚愛國者導彈。蘇紫雲估計，這套軍購案的總價值超過150億美元。

蕭美琴吳釗燮負責 台未證實軍購

美台商會會長韓儒伯（Rupert Hammond-Chambers）表示，一套大型軍售方案「可視為一筆首付款，表現試圖與特朗普新政府建立良好關係的開端」。

這次台灣的軍購方案，由台副領導人蕭美琴和國安會秘書長吳釗燮負責。對於軍購案，台總統府發言人郭雅慧沒有證實或否認，高層官員是否正與特朗普團隊討論可能的軍購計劃。

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