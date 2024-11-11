採訪手記：廣吸軍迷家庭客 航展未啟先熱鬧

戶外停機坪更是氣氛極佳，儘管未正式展覽，更未到公眾日（15至17日），但仍有不少發燒友攜「長槍大炮」拍攝，也有家長帶小孩來，每個觀演平台都擠滿人。前幾日殲-35、殲-20已試飛，全球唯一重型戰鬥機飛行表演隊俄羅斯「勇士」全新換裝蘇-35S，昨以6機編隊形式，預演驚險特技。地面人群跟隨飛機每個高難度動作歡呼，家長更趁勢激勵孩子「以後也去造飛機」。

航展期間，「勇士」還將與中國空軍「八一」、「紅鷹」飛行表演隊同場表演。昨蘇-35S試飛時忽下雨，開放展區的大飛機機翼，成了臨時遮風擋雨的「臂彎」。

在今年最受關注的殲-35A展位前，記者遇到一對與航展結緣26年的陝西西安退休夫婦。這是李氏夫婦第三次來珠海觀展，此前曾參加1998年、2016年航展。李生感歎國家航空工業成就令他自豪，心情澎湃：「以前我們國家的航空工業很落後，什麼都造不出來，現在發動機（引擎）、零件，什麼都是自己的！」二人日前亦特地觀看殲-35A試飛，笑言「還想再多看幾屆航展」。

明報記者