汽車飛機一鍵合體 陸地航母試飛

現場可見，小鵬匯天擁有雙座位的旋翼飛機啟動後，穩定上升飛行一分鐘多，吸引記者圍觀拍攝。不過昨日試飛沒有載人。工作人員稱明日正式飛行表演會更「複雜」，預計將展示各種飛行狀况，包括在附近周旋，是否載人備受期待。

該設備名為「分體式飛行汽車」，由陸行體和飛行體兩部分組成，母體汽車後備艙能裝入一架可摺疊機翼的載人旋翼機，一鍵操作便可讓陸行體和飛行體自動分離、結合。

適航認證獲受理 下月預售

飛行體為六旋翼，有270°全景座艙，支援手動和自動兩種駕駛模式。小鵬匯天稱陸地航母飛行體已申請適航合格證並獲受理，2026年有望實現電子化、無人化一鍵報備起飛，今年12月正式預售。

航展現場還有吉利汽車旗下的沃飛長空，在展位發布其首款自主研發電動垂直起降飛行器（eVTOL）AE200。AE200是純電動低空飛行器，可搭載1名機師與4名乘客。沃飛長空預計明年啓動AE200的符合性驗證工作，預計2026年取得型號合格證（TC），至2030年試點運營，展開低空出行商業化。