無人戰艇虎鯨號首現身 專家：長駐南海用處大

58米長的「虎鯨」號由中國船舶集團研製，是500噸級隱形無人作戰艇，採用三船體、切尖三角式外形設計，柴電雙模式推進、最高航速大於40節（約時速74公里）、續航超4000海里，配置通用垂直發射裝置和各類導彈等武器。

消息：海軍已訂 暫未交付

這次是「虎鯨」號真身首度全球公開亮相，引起現場包括日本媒體等眾多外媒關注，紛紛向工作人員打聽資料，不過都被以「涉密」為由婉拒。現場消息透露，「虎鯨」號已獲海軍訂購，暫時還未交付。

海事專家對本報分析認為，「虎鯨」號不僅可作為航母、兩棲艦隊的偵察和護航船艦，其亦具備遠海獨立執行任務能力，可長期值守南海島礁。中菲近期海洋主權糾紛有升溫趨勢，未來類似「虎鯨」號等大型無人戰艦「在南海大有用武之地」。

為了提升「虎鯨」號戰力和生存能力，該艇配備一架型號為Z5B/G的無人直升機。消息指出，該機由軍委總參研究機構研發，升限高達6500米，可在5000米海拔懸停，最大平飛時速170公里、巡航時速120公里，有180公斤搭載能力，測控距離逾200公里，可執行偵察、定位、巡邏、運輸等多種任務，曾用於放射源探測演練。