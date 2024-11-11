無人任務系統周三推 珠海遙控內蒙「首戰」

「鴻柵」系統可接入無人機、無人車、無人船等不同無人裝備，達至跨領域跨平台管理，將在珠海航展現場連接、控制內蒙古達茂旗091基地的FH95無人機，執行遠程集群協同偵察、感知、打擊任務，珠海航展可以在現場觀看無人機集群協同作戰的全過程。

航天飛鴻倡業界定無人系統標準

達茂旗091基地是中國航天科技集團首個無人智能系統研發演練基地，珠海航展首次公開。航天飛鴻提到，公司將聯手國家國防標準創新基地，倡議組建「無人系統智能管控生態聯盟」，呼籲各方共同制定並加入行業標準。

隨着無人系統裝備急速增長，如何更好地指揮使用，成為迫切需要面對的問題。本報記者昨日在珠海航展位於蓮洲機場的無人機演示區看到，中國航天科技展示多架不同型號的無人機，以及由IVECO越野車改裝而成的無人機指揮車。現場介紹人員指出，指揮車可作為移動指揮中心，在複雜環境保障信號穩定，對無人機遠程控制、飛行數據監測、任務規劃等，並管理多架無人機集群。