明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

航展明開鑼 殲-35揭盅「航母彈射」 殲-20S採雙席設計 助指揮無人機協同

【明報專訊】第十五屆中國國際航空航天博覽會（珠海航展）明天開幕，隱形戰機及航母戰力備受關注。本報記者昨直擊現場展館，發現最新國產隱形戰機殲-35陳列在海軍裝備展位，標明「艦載戰鬥機」，前起落架更有彈射器牽引桿，是首度公開殲-35系列為彈射型航母艦載機。剛列裝解放軍空軍的殲-35A，亦與重型隱形戰機殲-20的改版殲-20S同台，展示空軍高低搭配（重型與輕型戰鬥機協作）的隱形組合戰力。

明報記者 劉曉宇 陳灝 珠海直擊

珠海航展昨開放媒體提前參觀。在中航工業集團的「海上攻防」展位，現場展台佈置成航空母艦甲板跑道形狀，一架殲-35模型機（縮小版）以起飛狀態陳列，底下甲板位置註明「殲-35艦載戰鬥機」。這是官方渠道首次明確表示，國產中型隱形多用途戰機殲-35系列將成為航母艦載機。

殲-35鞏制空權 料伙殲-15作戰

預計殲-35服役後，中國航母艦載機將以殲-35與殲-15混編，令航母艦隊攻擊力大為躍升。按照目前美軍航母艦載機搭配經驗來看，殲-35擁有隱形優勢以及更強的態勢感知能力，可遠距離探測、打擊敵方空中力量，奪取制空權；而重型戰機殲-15則擁有載彈量、速度、航程等優勢，不僅攻擊空中目標，也可展開大規模對海、對地攻擊，兩者合力提升戰力。

本屆航展中，海軍裝備部在航展現場開設室內展廳，主要展出航母、兩棲艦隊裝備；室外展示區同步展出國產殲-15T艦載戰機及其他艦載武器。此前官媒引述專家稱，「T」是「彈射」普通話拼音的首字母。昨日在金灣機場主展區，停機坪出現一架海軍殲-15系列戰機，機翼摺疊，前起落架有彈射牽引杆，應是用於電磁彈射航母福建號的殲-15T。

至於中國空軍裝備，已列裝的殲-35A將在為期6天的航展，每天舉行飛行表演，備受外界及觀眾期待。昨日中航工業集團展位也展出殲-35A戰機、新款隱形戰機殲-20S，兩架戰機模型並列展示。殲-20S是已服役7年的殲-20改進版，具更突出的態勢感知、電子干擾和戰術指揮控制能力，還具備有人及無人戰機協同作戰能力，此外雙座設計是目前全球五代戰機首例。

內地軍事專家張學峰對官媒表示，殲-20S雙座設計，是因隨着戰機信息化和網絡化高度發達，配備多一名機師處理數據、指揮僚機，可起「意想不到」的作戰效果，特別是未來無人機用作「忠誠僚機」時，增加機師有助指揮。

「忠誠僚機」彩虹-7 可配隱形戰機

本屆航展有多款可充當「忠誠僚機」的無人戰機展出，包括彩虹-7隱形無人機。昨日在彩虹-7展位，工作人員介紹稱，該機在設計之初，就已考慮與新一代隱形戰機協同作戰，包括速度匹配、數據鏈都採用相關設計。至於是否成為航母艦載機，工作人員稱要看海軍客戶需求，彩虹-7已做好準備，「隨時等待召喚」。

今天是中國空軍成立75周年，空軍主題宣傳片《為你》昨播出，講述空軍裝備發展，包括殲-20、殲-35A等戰機。空軍也在社交平台發布短片，顯示殲-20發射導彈擊落空中目標。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

上 / 下一篇新聞