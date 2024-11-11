航展明開鑼 殲-35揭盅「航母彈射」 殲-20S採雙席設計 助指揮無人機協同

明報記者 劉曉宇 陳灝 珠海直擊

珠海航展昨開放媒體提前參觀。在中航工業集團的「海上攻防」展位，現場展台佈置成航空母艦甲板跑道形狀，一架殲-35模型機（縮小版）以起飛狀態陳列，底下甲板位置註明「殲-35艦載戰鬥機」。這是官方渠道首次明確表示，國產中型隱形多用途戰機殲-35系列將成為航母艦載機。

殲-35鞏制空權 料伙殲-15作戰

預計殲-35服役後，中國航母艦載機將以殲-35與殲-15混編，令航母艦隊攻擊力大為躍升。按照目前美軍航母艦載機搭配經驗來看，殲-35擁有隱形優勢以及更強的態勢感知能力，可遠距離探測、打擊敵方空中力量，奪取制空權；而重型戰機殲-15則擁有載彈量、速度、航程等優勢，不僅攻擊空中目標，也可展開大規模對海、對地攻擊，兩者合力提升戰力。

本屆航展中，海軍裝備部在航展現場開設室內展廳，主要展出航母、兩棲艦隊裝備；室外展示區同步展出國產殲-15T艦載戰機及其他艦載武器。此前官媒引述專家稱，「T」是「彈射」普通話拼音的首字母。昨日在金灣機場主展區，停機坪出現一架海軍殲-15系列戰機，機翼摺疊，前起落架有彈射牽引杆，應是用於電磁彈射航母福建號的殲-15T。

至於中國空軍裝備，已列裝的殲-35A將在為期6天的航展，每天舉行飛行表演，備受外界及觀眾期待。昨日中航工業集團展位也展出殲-35A戰機、新款隱形戰機殲-20S，兩架戰機模型並列展示。殲-20S是已服役7年的殲-20改進版，具更突出的態勢感知、電子干擾和戰術指揮控制能力，還具備有人及無人戰機協同作戰能力，此外雙座設計是目前全球五代戰機首例。

內地軍事專家張學峰對官媒表示，殲-20S雙座設計，是因隨着戰機信息化和網絡化高度發達，配備多一名機師處理數據、指揮僚機，可起「意想不到」的作戰效果，特別是未來無人機用作「忠誠僚機」時，增加機師有助指揮。

「忠誠僚機」彩虹-7 可配隱形戰機

本屆航展有多款可充當「忠誠僚機」的無人戰機展出，包括彩虹-7隱形無人機。昨日在彩虹-7展位，工作人員介紹稱，該機在設計之初，就已考慮與新一代隱形戰機協同作戰，包括速度匹配、數據鏈都採用相關設計。至於是否成為航母艦載機，工作人員稱要看海軍客戶需求，彩虹-7已做好準備，「隨時等待召喚」。

今天是中國空軍成立75周年，空軍主題宣傳片《為你》昨播出，講述空軍裝備發展，包括殲-20、殲-35A等戰機。空軍也在社交平台發布短片，顯示殲-20發射導彈擊落空中目標。

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