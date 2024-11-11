雙11帶挈打假業 開班月賺10萬

「澎湃新聞」報道，「雙11」臨近，職業打假人張行說，「這是假貨最多、最賺錢的時候，雙11之前開班收徒弟效果也最好」。他自言有150多名徒弟，每個月有5萬元（人民幣，下同）至10萬元收入，徒弟多的時候，一單能獲逾10萬元賠償。

在社交平台搜索「職業打假」，有數十個人數過千的群聊，據其中一名群主小丘說，他主要帶人網上打假，學費300元。每名新學徒都會獲發10多份教材，包括手機打假思路、拼多多一比一賠付、大米廢棄標準賠償、三無產品等的打假方法，以及選單、下單和協商辦法。

教商家防打假「搞同行」

律師：屈賠償屬敲詐勒索

小丘表示，除了打假外，「職業打假人」聲稱可教商家預防打假，甚至教商家攻擊同行。他說，「教商家搞同行，用的也是職業打假的那一套辦法。」

內地《食品安全法》確立「退一賠十」的懲罰性賠償規則；《消費者權益保護法》規定，遇消費欺詐可要求「退一賠三」。不少「職業打假人」按這兩條法例打假索償。

上海潤申律師事務所律師石彬表示，內地現行法律未定義「職業打假人」，且普遍支持舉報、監督任何組織或者個人對損害消費安全等違法行為。但若前述培訓內容包括如何惡意偽造產品質量問題來威脅商家索償，則明顯屬敲詐勒索。