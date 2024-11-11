中方定黃岩島領海基線 稱符國際法 另公布64南海島礁標準名

新華社報道，中國政府昨就黃岩島領海基線發表聲明，就黃岩島周邊公布16個經緯度位置，宣稱其領海基線就是這些相鄰點之間的直線連線。

斥菲法案非法 稱續衛主權

就此舉是否對菲律賓出台「海洋區域法」的反制措施，外交部發言人表示，菲律賓頒布所謂「海洋區域法」，企圖以國內立法形式固化南海仲裁案非法裁決，把中國黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域非法納入其海洋區域，嚴重侵犯中方在南海的領土主權和海洋權益。中方對此堅決反對，將繼續依法採取一切必要措施，堅定捍衛國家領土主權和海洋權益。

中國海警局昨也發布關於黃岩島問題的聲明。海警局表示，黃岩島是中國固有領土，中國海警將持續加強在黃岩島領海及相關海域巡航執法，堅決維護有關海域的良好秩序，堅決保護有關海域的生態環境和生物資源，堅決捍衛國家領土主權和海洋權益。

自然資源部和民政部昨也公布南海64處島礁標準名稱。其中，目前被菲律賓軍艦「坐灘」（擱淺）的仁愛礁，共由5處島礁組成，分別是仁愛東礁、仁愛北門礁、仁愛中礁、仁愛南礁及仁愛北礁。

菲律賓政府上周五（8日）頒布「海洋區域法」和「群島海道法」，將黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域納入菲方海洋區域。

專家料南海續緊張

中通社引述中國南海研究院世界海軍研究中心主任陳相秒認為，菲方急推「兩法」，是擔憂美國當選總統特朗普削弱對菲援助，希望在美國政府換屆前，盡快將美國對菲政策安排效益最大化。他認為，未來南海局勢仍會按既定方向演化，因美國在南海利益結構較固定，主要是維持霸權，牽制消耗中國，戰略結構也較固定，採取代理人策略。這將令南海仍維持緊張。