無人系統武器現航展 勢改戰場生態 500噸級隱形無人戰艇虎鯨號首亮相

可單兵遙控 可空投「蜂群」作戰

中國航天空氣動力技術研究院（航天11院）昨披露參展的AR系列導彈，包括空對地導彈AR1K、AR2、AR2C、AR4等成熟型號，最長射程在10至20公里之間，採用激光、雷達、紅外、電視等精確制導方式，可裝備無人機和直升機。另有AR103精確空投裝置，載荷高達200公斤。

而戰略級別的AR5巡飛彈，可在1.1萬米的高度飛行，最大航程1280公里，可由飛機、艦船或地面車輛發射。巡飛彈介乎巡航導彈和無人機之間，俗稱「自殺式無人機」，其作用已在俄烏戰場得到驗證。

中國近年積極發展巡飛彈，即將亮相航展的彩虹817A迷你攻擊無人機，則是旋翼巡飛彈。與2021年珠海航展曾展示的彩虹817模型是雙旋翼共軸不同，彩虹817A為四旋翼，配備攝像頭，最大航程15公里，殺傷半徑5米。

彩虹817A可由單兵投放並遙控襲擊，亦可由大型無人機在空中施放「蜂群」作戰。例如已進駐航展現場的彩虹YH1000無人運輸機，能夠運載1噸貨物，即可投放1000個彩虹817A。彩虹YH1000最高升限8000米，航程10小時，更可在雪地、水面起降。

航天11院還披露了備受關注的隱形無人機彩虹7的試飛畫面，以及「飛行狙擊手」彩虹9的數據。彩虹9翼展24.8米，升限1.1萬米，最大航時40小時、航程1.15萬公里，能掛載490公斤彈藥。

虎鯨號配置垂直發射裝置

珠海網昨披露，58米長的「虎鯨」號（JARI-USV-A）已抵達航展第二展區，該艘由中國船舶集團研發的500噸級無人作戰艇，三船體、切尖三角式外形設計，柴電雙模式推進、最高航速大於40節、續航超4000海里，配置通用垂直發射裝置。這次是「虎鯨」號真船首度全球公開亮相。

另外，被認為將用於繞台偵察的大型無人機「雙尾蠍B」，航程可達8500公里，該機也將在第二展區飛行表演。

明報記者