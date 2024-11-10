習晤印尼總統 共建命運共同體

會談後，兩國元首共同見證簽署關於共同開發、藍色經濟、水利、礦產等領域多項雙邊合作文件。雙方發表推進全面戰略伙伴關係和命運共同體建設的聯合聲明。

普拉博沃還表示，印尼完全支持中國政府在台灣問題上的立場，涉疆事務完全是中國內政，印尼堅定支持中方為維護新疆發展穩定所作努力；感謝中方在巴勒斯坦問題上主持公道正義。

習赴秘魯APEC會議

將簽新自貿協定

習近平周三（13日）將赴秘魯出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，再轉赴巴西出席二十國集團領導人（G20）峰會，並對秘魯和巴西國事訪問。

路透社報道，秘魯外長基亞萊爾（Elmer Schialer）8日透露，習近平將帶400名商界人士訪問秘魯，並會與秘魯簽署新的自由貿易協定，兩國之間的貿易至少要成長50%。這些商界人士有興趣投資秘魯的基建及科技項目。

中國與秘魯2009年簽訂自貿協定，基亞萊爾表示，這次中國與秘魯將會更新自貿協定，並會與其他30項協議一起簽署，以改善雙方的合作。中國是秘魯的主要貿易伙伴，根據秘魯商務部，去年雙方的貿易額達360億美元。

中國遠洋海運集團去年在秘魯錢凱港（Chancay）投資36億美元（約281億港元）建設多功能港口，基亞萊爾表示，錢凱深水港會將秘魯帶上另一個貿易水平。秘魯總統博魯阿爾特和習近平將於周四（14日）為該港口舉行「虛擬」揭幕儀式。

他還提到，秘魯的採礦項目總計價值540億美元，而尚未開發的基礎設施項目總計價值1570億美元，「中國對這些項目特別感興趣」。