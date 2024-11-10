習晤印尼總統 共建命運共同體

【明報專訊】國家主席習近平昨日在北京人民大會堂會見印尼總統普拉博沃時指出，戰略自主、互信互助、合作共贏、公平正義，是兩國關係長期穩定發展應遵循的重要原則。普拉博沃表示，當前複雜國際形勢下，印尼希望進一步強化同中國全方位戰略協作，成為更加緊密的全面戰略伙伴。
會談後，兩國元首共同見證簽署關於共同開發、藍色經濟、水利、礦產等領域多項雙邊合作文件。雙方發表推進全面戰略伙伴關係和命運共同體建設的聯合聲明。
普拉博沃還表示，印尼完全支持中國政府在台灣問題上的立場，涉疆事務完全是中國內政，印尼堅定支持中方為維護新疆發展穩定所作努力；感謝中方在巴勒斯坦問題上主持公道正義。
習赴秘魯APEC會議
將簽新自貿協定
習近平周三（13日）將赴秘魯出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議，再轉赴巴西出席二十國集團領導人（G20）峰會，並對秘魯和巴西國事訪問。
路透社報道，秘魯外長基亞萊爾（Elmer Schialer）8日透露，習近平將帶400名商界人士訪問秘魯，並會與秘魯簽署新的自由貿易協定，兩國之間的貿易至少要成長50%。這些商界人士有興趣投資秘魯的基建及科技項目。
中國與秘魯2009年簽訂自貿協定，基亞萊爾表示，這次中國與秘魯將會更新自貿協定，並會與其他30項協議一起簽署，以改善雙方的合作。中國是秘魯的主要貿易伙伴，根據秘魯商務部，去年雙方的貿易額達360億美元。
中國遠洋海運集團去年在秘魯錢凱港（Chancay）投資36億美元（約281億港元）建設多功能港口，基亞萊爾表示，錢凱深水港會將秘魯帶上另一個貿易水平。秘魯總統博魯阿爾特和習近平將於周四（14日）為該港口舉行「虛擬」揭幕儀式。
他還提到，秘魯的採礦項目總計價值540億美元，而尚未開發的基礎設施項目總計價值1570億美元，「中國對這些項目特別感興趣」。