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大學生「青春無價」掀亂象 輿論翻轉

【明報專訊】鄭州「夜騎開封」熱潮掀起後造成交通擁堵等現象，網上輿論迅速翻轉，昨日許多網上評論認為，為了一場大學生的狂歡，交通警等各部門都要加班，城市道路受阻，「他們青春沒有售價，但普通人的生活是否被打擾呢​？」

《北京日報》評論稱，青春之熱不在跟風打卡；這場夜騎背後，城市付出的公共管理成本不小，指望舉全城之力的後勤保障成為常態，也不現實。開封廣播電視台連發文章，表示「熱血不止共享單車，青春並非沒有界線的橫衝直撞」，呼籲大學生合理規劃行程。

福建華僑大學一名班主任在QQ班級群評論事件，稱這幫大學生是「移動造糞機」、「酒囊飯袋」，別人認真學習、實習，他們卻花着父母的錢放飛自我。有學生截圖後在社交平台分享，引起網民向大學舉報。校方早前通報將成立工作組問責。

不過也有網民認為對年輕人要有更多包容，直指整起事件背後的推手是開封文旅當局，因為是開封宣布對夜騎的大學生免費開放景區，加上許多媒體不斷推波助瀾；不應怪責大學生精力充沛，讓大學生「背鍋」。

「紅星新聞」評論則指出，社會年輕人難得一見的活力，並不想草率地潑一盆冷水；相關部門不妨有所準備，例如嘗試由學校和大學生溝通，將夜騎行為固定在特定時間段，如同城市馬拉松一樣，變成一項有組織、有保障的活動。

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