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拆局：各地欲吃流量經濟 複製淄博公式

【明報專訊】內地朗朗上口的「青春沒有售價，直飛海南三亞」廣告詞，變成了如今的「青春沒有售價，夜騎開封拿下」，真實體現了年輕人旅遊消費觀念的轉變。不少旅遊平台的數據顯示，現時年輕人更偏好小城市、小眾的目的地，或是新奇的體驗，窮遊、特種兵式打卡潮流方興未艾。

年輕人先掀熱潮 網上發酵促成流量

「鄭州夜騎」起初只是數名學生的突發奇想，但在影片平台傳播發酵下，迅速爆紅。地方政府迅速反應，是因為近年不少旅遊城市的偶然走紅，都由年輕人帶起。例如去年爆紅的山東小城淄博，是因為「大學生淄博擼串」上熱搜後，網紅落場吹捧，地方服務跟進，令淄博揚名天下。

當地一條龍式各種「寵客」待遇，令這座工業小城最旺的時候連前往當地的車票都買不到。社交媒體火爆的畫面進一步驅動更多人跟風前往。後來的各地文旅部門，都想複製淄博的公式。

對開封來說，當地政府顯然亦希望藉大學生夜騎的湧入，帶動文旅宣傳，因此宣布清明上河園、萬歲山武俠城等景區對大學生實施免費入園。就連《人民日報》、新華社、央視三大媒體也曾發文「宣傳」，才有了前晚昨晨這場聲勢浩大的騎行大軍。可惜城市接納不住「潑天富貴」，最終演變成鬧劇。

事實上這種「流量經濟」不持久，本報年中再訪淄博，發現熱潮已退去，許多店家撐不下去而關門。

明報記者

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