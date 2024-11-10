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鄭州大學生掀熱潮 特種兵萬車「陷汴京」塞道路 流量接不住 「夜騎開封」先開後封

【明報專訊】河南鄭州大學生近日興起「夜騎開封」的窮遊方式，花四五小時、騎共享單車逾50公里到開封市吃消夜、遊園，該波熱潮在前夜昨晨達到高峰，主幹道被「特種兵騎行大軍」佔據，開封出現大量停泊的共享單車，網民大呼「汴京淪陷」。當地交通部門昨宣布實施禁行措施，三大共享單車平台也出手降溫。

「這麼小眾的passion賽道，還是被大學生找到了」。「夜騎開封」之所以爆紅，源於今年6月一個晚上，有4名鄭州女大學生為了品嘗開封的灌湯包，「說走就走」從鄭州騎行50多公里到開封，她們將騎行的過程發布到短片平台，在全網掀起「夜騎開封」熱議，不斷有鄭州年輕人仿效。

欲藉流量振文旅 免費夜開景區

開封當局發現這波熱潮後，參考其他城市過往經驗（見另稿），敞開懷抱接待這次「潑天流量」趁勢發展文旅、刺激消費，宣布清明上河園等多個景區在夜間對大學生免費開放。不過近期每逢周五、周六等夜晚，夜騎大軍不斷增多，最終開封招架不住「青春無價」，搞得「騎虎難下」。

前晚入夜後，成群結隊的大學生騎行隊伍匯入鄭開大道，延綿數十公里，從鄭州到開封方向部分路段完全被上萬騎行大軍佔據，造成嚴重擁堵。當地司機劉先生表示，平時一個小時的路程，當天晚上導航顯示要兩個半小時，而且以往周五晚上10時是不可能塞車的。

在鄭開大道上的路口，當局出動大量警員、輔警執勤維持秩序。但騎行人數太多，根本難以讓單車離開馬路，最後部分路段連快線也被騎行大軍佔據。

大軍夜宿景區 城門變單車海

大學生夜騎抵達開封後，部分景區如通宵開放的清明上河園，以及地鐵站和公共場所等地面，睡滿了累倒的大學生。開封地標建築大梁門城樓前，變成一片「共享單車海」。數十名城管執法人員和志願者在場維持秩序，當地組織車輛轉運單車。鄭開大道沿途遺留大量垃圾。有清潔工表示，這條快速路平時垃圾較少，早晨上班才發現路面垃圾是往日的數倍，要花較長時間清理。

單車平台禁超區騎行 兩地交通管制

美團、哈囉、青桔三大共享單車平台發布倡議書，呼籲減少長途騎行的行為，尤其是在交通繁忙的重要幹線上，夜間騎行發生事故的機率更是倍增。昨日下午，三大共享單車平台發布聯合公告，不得超區騎行，超區騎行後會持續語音提醒，連續提醒三分鐘後將強制鎖車，並收取調度費；鄭州市共享單車營運區域為城區四環內。

昨日下午，鄭州、開封兩地交警相繼發布交通管制通告，宣布當天下午4時至今天中午，鄭開大道鄭州段、開封段的單車道實行禁行措施。原因是需要清理路面的共享單車等物品。

昨晚直播畫面所見，鄭開大道已經沒有了騎行的單車。

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