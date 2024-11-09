斥立法「佔」南海島礁 華召菲大使交涉

指侵主權 將致南海局勢複雜

毛寧說，菲《海洋區域法》將中國黃岩島和南沙群島大部分島礁及相關海域非法納入菲方海洋區域，妄圖以國內立法形式固化南海仲裁案非法裁決；此舉將導致南海局勢複雜化，嚴重侵犯中國在南海的領土主權和海洋權益，中方對此強烈譴責和堅決反對。中方敦促菲方立即停止採取任何可能導致爭議擴大化、局勢複雜化的單方面舉動；中方保留採取必要措施的權利。

當天，菲律賓總統小馬可斯簽署上述兩個法案，他說要藉此提高菲政府海洋治理能力，加強經濟發展及國家安全。

《海洋區域法》界定菲國海事區域，並授予菲律賓可在這個範圍內行使的法律權力。新法並規定，建造於菲律賓海事區域之內的人工島（菲稱經濟專屬區涵蓋中國美濟礁人工島）屬於菲律賓政府；若專屬經濟區與其他國家重疊，則依國際法協商劃界。《群島海道法》則授權管理外國船舶及飛機的通行路線。

中國全國人大外事委員會發表聲明，對菲執意通過所謂的「海洋區域法案」表示堅決反對，予以強烈譴責。