劉偉接任交通部長 李鵬之子退二線

劉偉今年59歲，早年在家鄉河南任職近37年，曾在石化系統、省發改委等任職，2018年初成為河南最年輕的副省長。2020年入京，擔任應急管理部副部長；2022年4月出任吉林省委副書記，同年10月在中共二十大當選中央委員。2022年底，出任北京市委副書記。

會議經表決，免去朱明春（60歲）的全國人大常委會預算工作委員會副主任職務，任命錢夫中出任該職位。另外，任命顏珂為全國人大華僑委員會副主任委員，1972年2月出生的顏珂是台灣高雄人，現任廣東省台聯會長。全國人大常委會當天在人民大會堂舉行憲法宣誓儀式，易煉紅、顏珂、錢夫中、劉偉等人依法進行憲法宣誓。

建行副行長涉違紀 退休4年被查

另據中紀委昨日公布，退休4年的建設銀行原黨委委員、副行長章更生涉嚴重違紀違法，目前正接受紀律審查和監察調查。

64歲的章更生是安徽東至人，長期在建設銀行工作，曾任三峽分行行長，建設銀行集團客戶部總經理兼北京市分行副行長等職。2010年進入高級管理層，2013年出任副行長。2020年12月，因年齡原因，章更生辭去執行董事、副行長等職務，直至此番被查。今年4月，中央第九巡視組曾進駐中國建設銀行。