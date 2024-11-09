殲35A首亮相「隱身性能世一」

昨日官方、軍方及軍事迷均在網上發布殲35A的飛行短片及相片，引擎「龍吟般」的轟鳴聲中，殲35A從航展營地上空低空掠過，隨即拉升留下兩道白煙離去。雖然昨日的場地試飛只是「驚鴻一瞥」，過程中沒有展示高難度動作，但首次釋出了殲35A的多角度高清真身。相中可見，殲35A機腹相當平坦，並擁有不小的彈艙尺寸。

同日，4架殲20戰機升空飛行練習，在空中靈活穿梭，時而盤旋，時而俯衝，更上演「落葉升」等極限翻滾動作，如同一隻靈活的燕子，展現超強機動性。現場觀眾紛紛拿起相機和手機記錄，有人激動歡呼。航展期間，殲35A和殲20都將有多場飛行表演。

稱命名跨逾10序號

專家：輾壓國外對手

內地傳媒引述軍事專家傅前哨表示，從殲20命名開始，意味性能（相比殲10）成倍數增加，如今殲35A又跨了10幾個序號，「一定能夠抗衡國外同類型對手，甚至要對他們形成輾壓性的優勢」。他表示，殲35A是一款非常全面的中型隱形戰機，完全可以滿足解放軍未來的需求。「從殲35A的外觀設計和採用的材料塗料等來看，個人認為殲35A目前的隱身性能排世界第一。」

傅前哨還表示，殲35A的載油系數比較高，因此作戰半徑更遠、飛行速度也更快，升限或載彈能力或也更大，在機動性某些方面優於對手。