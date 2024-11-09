航展無人機矚目 彩虹7首現真身 料為航母隱形艦載機 同場彩虹9配高超音速導彈

彩虹多機型將亮相 彩虹9曾引台關注

航天彩虹無人機公司昨日發布公告，宣布公司研製的彩虹7、彩虹9、彩虹3D低成本無人機、彩虹YH1000無人運輸機、CH103精確空投裝置、彩虹817A無人機以及「射手」系列空對地導彈等產品，將集體真機亮相航展。

彩虹系列無人機研發單位中國航天空氣動力技術研究院（中國航天科技集團第十一研究院）昨在微信公眾號發布工作人員於珠海航展場地的佈展情况。其中在備受矚目的彩虹7展位，背景是海面上的跑道，形似航母甲板，被認為暗示將用於航母上。

彩虹7翼展27.3米 較初版增5米

這是中國首次公開展示彩虹7真機，2018年，彩虹7首次以原比例模型出現在珠海航展。彩虹7從模型現身起，就吸引外界關注，這是一款基於先進的飛翼隱身設計和控制技術研製的高空、亞音速、高生存力無人機，可在高對抗作戰環境中，執行持續隱蔽偵察和情報獲取，甚至精準打擊戰略要點。據央視披露，彩虹7翼展27.3米（模型公開時22米），升限1.6萬米，最大航程約一萬公里。

目前，航母搭載無人機已經成為新發展趨勢。採用電磁彈射的中國首艘平直甲板航母福建號，有望配置均為隱形設計的殲35及彩虹7，而極為擴大艦隊防空感知網及戰力。

中國航天空氣動力技術研究院也發布彩虹9、彩虹YH1000、彩虹3D等無人機的佈展情况。不少軍迷也貼出彩虹9的現場照，單側機翼下方還展示了3枚導彈。曾曝光掛載高超音速導彈的彩虹9，是重型偵察打擊一體無人機，停放面積需一個標準籃球場，據報翼展25米，最大航程逾萬公里，飛行時長是同類產品中的佼佼者。自從彩虹9照片此前在網上流傳後，引起台灣軍方高度關注。有軍迷認為憑其掛彈能力，戰力勝過一般轟炸機。

另外，彩虹YH1000定位於具有強大運輸投送能力的多用途無人機平台，具有軍民兩用運輸能力。彩虹3D的前身彩虹3誕生至今10餘年，已十分成熟，升級後成為一款低成本、高性能中空長航時察打一體無人機，具備衛星通訊數據鏈通訊能力，系統30分鐘即可完成組裝，支持全自動一鍵檢查、起飛、追航。

巨機九天被稱無人機空天母艦

中國航空工業集團亦是軍用無人機供應商，旗下公司生產包括已列裝部隊的隱形無人機攻擊11等。中國航空工業集團研發的新型重量級噴氣式無人機「九天」，此次已在珠海佈展，被網民形容為「無人轟炸機」，最大載荷可達10噸。

現場相片可見，九天機翼武器掛架多達8個，包括4個長尺寸重載掛架，能夠掛載重型空地彈藥。此外，九天機身中部有「異構蜂巢任務艙」，預料運載自殺式無人機，若實現空中投放，可極大擴展其作戰半徑和打擊規模，好比「無人機空天母艦」。

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