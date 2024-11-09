北京聞風：習年內收官拉美行 再促全球團結合作／文：鍾鳴九

此次拉美行預計是習近平年內最後一次外訪，且行程時間長、活動多。中國人民大學國際關係學院教授王義桅稱，作為年內最後兩場全球最重要的多邊外交會議，在拉美舉辦的APEC與G20是中方關注焦點。

這兩場國際會議正好在美國大選之後舉行。對特朗普重回白宮，無論是歐洲、拉美還是亞太亦或非洲，皆擔心特朗普及其執政團隊會在經濟、外交和國防等領域出台更多激進的單邊主義政策，進一步擾亂全球經濟復蘇進程，加劇國際社會的動盪與分裂。因此，除了關注中美元首在這兩場國際會議上可能的互動，國際社會亦期待中國這個全球第二大經濟體會在這個關鍵時刻做出何種表態。

料介紹深化改革開放舉措 倡經濟全球化

內地學者認為，在特朗普奉行「美國優先」的背景下，習近平此次出訪將繼續加強中國與「全球南方」國家在國際多邊舞台的合作，以團結力促全球經濟穩定。分析人士預計，習近平將在多個場合發表講話，介紹中國深化改革開放重要舉措，表明中方對多邊主義的堅定支持，倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，推動各國合作應對挑戰，實現共同繁榮。

外交側重第三世界國家 中巴「帶路」合作

今年是習近平首次提出構建中拉命運共同體10周年，也是中國與巴西建交50周年。知情人士透露，習近平此訪或將與秘魯達成具體有效成果，中國與巴西也可能達成與「一帶一路」相關的重要實質性文件。

復旦大學國際關係與公共事務學院教授朱傑進認為，作為今年元首外訪的收官之行，可能達成的系列成果，繼續顯示出中國通過深化合作，團結、支持「全球南方」國家，增大第三世界國家國際影響力的外交側重。

中美對話不會停止 避損共同利益

以往，拉美有「美國後院」之稱，對於中國與拉美關係的不斷推進，朱傑進分析，此舉並非是要與美國抗衡，而是希望在由西方主導的原有全球化體系和國際規則中進行改革，為廣大發展中國家和新興經濟體爭取更公平環境。

王義桅則指，已經展開的中美對話不會停止。相較於中美關係可能發生的新變化，習近平拉美行更在意，推動世界經濟體系繼續朝合理方向變化，並在「競爭與合作」中謀求全球經濟的平穩發展，避免再讓分歧「刺傷」共同利益。

文：鍾鳴九