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同訪秘魯 料習拜APEC場邊再會 日媒：石破茂將與習近平雙邊會談

【明報專訊】中國外交部昨日宣布，國家主席習近平下周將出訪南美洲9天，其間出席亞太經合組織（APEC）領導人非正式會議、二十國集團（G20）領導人峰會，這兩場峰會匯聚全球最重要國家領導人，習近平除發表演講亦將舉行密集場邊會晤，預料包括會見即將卸任的美國總統拜登，以及日本首相石破茂等人，而在中歐出現貿易摩擦之際，習近平與歐洲各國領袖的會面亦備受關注。

習將訪巴西出席G20

外交部：將表態堅持多邊主義

習近平應秘魯總統博魯阿爾特邀請，11月13至17日赴秘魯首都利馬出席APEC會議，並對秘魯進行國事訪問。另外，應巴西總統盧拉邀請，習近平將在訪問秘魯後，從11月17至21日赴里約熱內盧出席G20峰會，並對巴西進行國事訪問。

彭博社引述消息人士報道，習近平和拜登下周在利馬期間會面，將是兩人繼去年11月後再次會晤；目前中美團隊仍進行磋商，暫時未確定日期。而據白宮發布的聲明，拜登將於14至16日訪問利馬，及後赴巴西出席G20峰會。美國白宮國安顧問蘇利文8月底訪華期間曾表示，若中美元首均出席秘魯APEC峰會和巴西G20峰會，兩人會面「將是自然的」。

毛寧稱她無信息可發布 分析：默認習拜會

對於「習拜會」問題，中國外交部發言人毛寧昨以「我沒有可以發布的信息」回應。分析人士指，按照外交辭令，毛寧等於默認有關消息。

毛寧提到，當前世界經濟增長乏力，亞太區域經濟合作面臨新的挑戰。習近平將在會上發表重要講話，闡述中國對推進亞太合作的政策主張；中方願同各方一道努力，為推進區域經濟一體化、促進亞太和世界增長注入新動力。

至於G20峰會，毛寧表示，習近平將發表重要講話，圍繞「構建公正的世界和可持續的星球」主題，同各國領導人深入交流；中方倡導平等有序的世界多極化和普惠包容的經濟全球化，願同各方一道推動里約熱內盧峰會在堅持多邊主義、構建開放型世界經濟、支持可持續發展方面取得積極成果。

另據日本《讀賣新聞》引述消息報道，首相石破茂預計出席APEC會議期間，分別與習近平、拜登舉行雙邊會談。若成事，這將是石破茂上月就任首相後，首次與習近平會談。

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