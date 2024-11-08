教育部：5.6萬內地學生在港讀書

十四屆全國人大常委會第十二次會議昨舉行聯組會議，懷進鵬就內地與香港高校合作接受詢問時表示，內地與香港學生交流的廣度在進一步加大，現在內地的學生連續多年把去香港升學作為重要選擇，內地也是香港學生赴香港以外升學的重要選擇。

加強審查13所國外院校學歷

另據《新京報》報道，教育部留學服務中心前日發布公告，將對13所國外院校學歷學位認證加強認證審查，有關高校分別位於菲律賓（4所）、泰國（3所）、蒙古國（4所）、印尼（1所）和新加坡（1所）。當中包括菲律賓萊西姆大學、菲律賓萊康大學、泰國格樂大學、蒙古民族大學等。公告稱這些院校的碩士、博士學位認證數據出現顯著異常，舉報頻繁，決定即日起加強審查程序。

此前，內蒙古民族文化藝術研究院29歲研究員趙子健擁有6個碩士、4個博士學位，引起互聯網極大關注；其中，趙子健的學歷包括菲律賓萊西姆大學哲學博士學位、香港浸會大學傳播學專業文學碩士學位、香港大學佛學碩士學位等。