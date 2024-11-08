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阿斯利康中國區總裁及高管被捕

【明報專訊】英國製藥公司阿斯利康（AstraZeneca）周三（6日）表示，公司的中國區總裁王磊已在內地被捕，公司還有4名現任及前任高管被查，當局調查有關員工從香港非法進口乳腺癌藥物Enhertu和肝癌治療藥Imjudo，以及不當收集患者數據的行為。

涉非法進口癌症藥物

「第一財經」周二報道稱，阿斯利康數十名中國高管或涉醫療保險欺詐案件。儘管阿斯利康稱不知當局拘留王磊具體原因，但認為該保險欺詐案並不涉任何現任阿斯利康高管。

路透社報道，阿斯利康周三表示，除保險調查和對王磊調查外，中國還在進行第三項調查，涉兩名現任和兩名前高級管理人員。公司稱這項調查與阿斯利康癌症藥物曲美木單抗（Imjudo）和優赫得（Enhertu）從香港進口到內地有關。

當時，Enhertu和Imjudo都已在香港獲批准註冊，但未在內地獲批。公司補充說，調查針對個人，而不是整個公司。

《華爾街日報》報道，阿斯利康證實其中一名前高管是殷敏(Eva Yin)，她先前常駐香港，後來回到中國內地擔任阿斯利康中國腫瘤業務總經理，2022年離開阿斯利康加入百濟神州。百濟神州發言人表示，知悉公司一名員工正在配合中國有關部門的調查，但認為此事與百濟神州無關。

藥廠另捲騙保案 涉逾百前員工

阿斯利康周三在線上投資人說明會還表示，大範圍的「騙保案」調查早在三年前啟動，曾捲入100多名阿斯利康前員工，涉及公司明星肺癌藥物泰瑞沙（Tagrisso）的銷售。

阿斯利康在中國擁有約12,000名員工。中國的銷售額佔公司總銷售額的13%。

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