駐京周記：「川建國」高踞熱搜榜 朝陽大媽盼和平

11月5日晚間，記者的朋友圈熱鬧非凡，有朋友表示在熬夜「刷」美國大選形勢，預測的、玩梗的都大有人在。

有在做海外電商生意的朋友，於選前就開始「燒高香」，他說自己恨不得飛去美國投賀錦麗一票，「『建國』上線，我就要下線。」聽聞特朗普當選，他遭受了重大打擊，唯一令他欣慰的是A股這兩天走勢不錯。

特朗普（又譯稱「川普」）在中國互聯網有個外號「川建國」，意指特朗普的政策不利於美國，間接幫助中國更加強大。近期「建國同志」、「川建國」等再次在內地社交平台成為熱詞。

北京地鐵乘客齊看特朗普短片

有稱誰上皆跟中國對着幹

在特朗普宣布自己勝選之後，記者在北京的地鐵裏看到，很多人都在播放特朗普的演講短片。大家討論的最多的，也是他上台之後是否會真的對中國徵收懲罰性關稅。

京城張大爺已經退休3年，他說最近也一直在關注大選新聞。「民主黨對華政策如果延續，對中國經濟不是好事，特朗普雖然不好預測，但他還靠譜一點。」大爺說他只盼美國別插手台海問題，「沒了美國撐腰，台灣分分鐘就回歸。」

而「朝陽大媽」們非常時髦，談起特朗普也頭頭是道：「看預測如果特朗普當選，這兩年打仗的地方會少很多。世界和平是好事，一直打仗打得人心惶惶的。」當聽說金價也因此下跌之後，阿姨笑得更開心了，「那我可得趁機會買點，金子漲價之前沒趕上趟。」

比起持樂觀態度的人，對特朗普上台持悲觀態度的人也大有人在。「誰上（美國）政策都一樣，反正也都會跟中國對著幹」是最大衆的觀點。「不如讓哈里斯上台之後徹底搞亂美國」也是很多人的想法。

無論如何，特朗普將再次入主白宮已成定局，中美關係在未來四年會否有全新的走向，不僅是北京大爺大媽們的談資，更是全球關注焦點。

駐京記者 王佩凡