特朗普上台 學者料致台灣更多不確定 賴轉交賀函 京重申反對美台官方往來

在外交部例行記者會上，針對媒體問及特朗普稱中方不會「入侵」台灣等言論，發言人毛寧表示，美國政府應當恪守一個中國原則和中美三個聯合公報，慎重處理涉台問題，以免嚴重損害中美關係和台海和平穩定。上個月，特朗普在選前接受彭博社採訪，當被問及如果中國大陸侵略台灣、美國是否會保衛台灣時，特朗普沒有直接回答，但暗示如果他當選，中國大陸根本就不會入侵台灣。

彭博社前天引述消息人士稱，台領導人賴清德考慮嘗試致電特朗普道賀，但不清楚對方會否接電話；另一名人士說，雙方通話不太可能很快發生。2016年12月2日，蔡英文曾致電勝選美國總統近一個月的特朗普，兩人通話歷時10多分鐘。這也是美國總統當選人首次背棄了美國近四十年的對台傳統，未上台就引起中美外交風波。

台期待與特朗普政府強化合作

中央社昨引述台總統府發言人郭雅慧表示，賴清德已請駐美代表處向特朗普轉致賀函表達祝賀，期待未來進一步強化合作，並無尋求通話致賀安排。

英國廣播公司（BBC）中文網昨引述多名學者分析，特朗普重返白宮將為台灣帶來更多的「不確定性」。在地緣政治上，台灣面臨「盟友變小弟」的挑戰；半導體產業及經濟方面，特朗普競選期間曾發表「台灣偷走美國的晶片產業」等言論，他勝選後，引發台灣社會對半導體產業擔憂。

台軍前高層：軍購金額勢增 或可購先進裝備

中央社引述淡江大學戰略學者黃介正表示，特朗普相信「自己的國家自己救」，台灣拉高軍事預算將是必然的。國防部智庫學者蘇紫雲認為，特朗普曾提及要求台灣增加「保護費」、軍事預算佔GDP的10%等說法應屬誇飾，實際意涵應是要求台灣「更公平地付出資源來自我防衛」。台灣前空軍導彈預警中心指管長周宇平表示，預判未來台灣的軍購案、軍購總金額勢必增加，但也可能有機會購買F35戰機等先進裝備。

美學者料藉豪豬戰略助台

昨日，美國哈佛大學傑出榮譽教授、有「軟實力之父」稱譽的約瑟夫．奈伊在線上出席台灣《遠見》雜誌的遠見高峰會並進行專題演講。奈伊指出，特朗普第二任期的對台態度將更聚焦「交易性」互動，從他過往言行分析，台灣將面臨更多壓力，包括關稅與對中國大陸的技術禁令，但研判不會大幅更改對台軍售政策，將透過豪豬戰略（Porcupine strategy，意為像豪豬自衛一樣的嚇阻策略）協助台灣，讓中國有所警惕。

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