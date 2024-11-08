蜂花宣傳漫畫被指惡俗、不尊重女性 國貨之光翻車揭營銷生態

經濟下行的年代，以老牌平價洗髮水、護髮素聞名的蜂花，近年得到了年輕消費者的青睞。不過，品牌近日在社交平台「小紅書」上發布漫畫，讓它的消費者感到了不適。

平價洗護髮產品廣告涉低俗

漫畫藉對比真假閨蜜噱頭宣傳蜂花產品，形容假閨蜜是「綠茶」（外貌清純，實質生活糜爛思想拜金）、「陰陽怪氣」、「搔首弄姿」，劇情猶如「宮鬥」戲份，部分人物穿著暴露，有「擦邊」嫌疑。不少網民表示，感到漫畫貶低了女性友誼，「買你家產品的都是女生，還搞『背刺』（暗算）這一手」，呼籲品牌「要搞清楚誰是你的顧客群體」。

「蜂花」相關話題昨登上微博熱搜第一。此後，蜂花官方刪除了相關貼文，昨午發布道歉信。蜂花表示，此次事件充分暴露出企業在內容把控以及審核流程方面存在嚴重漏洞，已經第一時間啟動了全面的整改程序，嚴肅整頓該帳號的營運，「蜂花一直提倡平等、自由、尊重的價值觀。我們深感自責，並已深刻反省，再次誠懇致歉」。

從網民跟進評論看，多數並不接受道歉，表示「好感全無了」。漫畫團隊則稱，這是此前蜂花找他們製作的一套漫畫，目前合作已結束；強調有關創作並非刻意引發網絡爭議，「網上也有很多同類主題」。

品牌道歉 漫畫團隊：網上很多

該廣告製作方、小紅書博主「張美美愛畫畫」擁有3.6萬粉絲量，帳號目前已改名為「王悅悅的繪畫日記」。相關簡介顯示，其所在的MCN（網紅經紀公司）為上海靜成文化傳媒有限公司。靜成文化稱，「蜂花已經道歉了，我們的帖子也刪掉了，這個事情就應該平息了，不要無限擴大化」。

該博主此前還發布過類似風格的化妝品「韓束」、安全套「傑士邦」、脫毛儀「ULIKE」、燕窩「燕之屋」等多個品牌相關廣告。有消費者說，該MCN旗下還上有一批類似內容的小紅書帳號，一直在用「真假閨蜜」、「同居前後」等獵奇低俗內容引流，並接到大量品牌投放廣告。

網絡營銷套路 哭窮賣慘蹭流量

蜂花公司成立於1985年，是集設計、研發、生產、銷售於一體的洗護髮專業企業，蜂花單瓶洗髮水最低售價10元（人民幣，下同）、護髮素9.5元、沐浴露23元，被稱為平價良心老國貨。蜂花也被認為是營銷老行家。2021年「雙11」期間，突然有人批評蜂花「包裝醜」 ，蜂花回應稱公司沒有營銷費用做推廣。一時間，社交平台上刮起「蜂花倒閉」傳聞，消費者們紛紛進直播間掃貨，當月蜂花抖音銷售額達到1500萬元，按月翻7倍。

2023年9月，淘寶帶貨一哥李佳琦因直播時反嗆網民「79元眉筆哪裏貴了」而道歉。第二天，蜂花上架「79元洗護套裝」鏈接，宣傳語也變成「79元能在花花這裏買到什麼」，獲網民冠以「國貨之光」。現時，抖音蜂花官方旗艦店擁有逾527萬粉絲。

哭窮、賣慘、立人設、蹭流量……只求擊中流量，非僅一蜂一花，而是當前內地零售品牌常見的網絡營銷套路，偶爾有品牌因「低俗」翻車，很難企望生態會有大變。

明報記者