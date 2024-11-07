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皖殘障婦養老院遭猥褻 臨湖政府：已介入調查

【明報專訊】安徽亳州一王姓女子近日實名舉報稱，其母親在渦陽縣臨湖鎮養老服務中心遭工作人員多次猥褻，報案後仍遭人侵犯，入住老人院半年內閉路電視多次故障，投訴無門。臨湖鎮政府前天回應稱當事人曾多次舉報和信訪，已介入調查，會將處理結果報告當地殘疾人聯合會。

事主女兒3月舉報 獲免6年住院費

綜合《瀟湘晨報》等內地媒體報道，王女稱其母今年54歲，聾啞並智力障礙，去年11月入住臨湖鎮養老服務中心。王女今年3月翻查閉路電視發現王母多次被老人院職員撫摸胸部及下體，疑犯後因涉強制猥褻受到刑事處罰；老人院未有賠償，但承諾免除王母6年住院費用，並加管理防止同類事件再發生。

7月重演 院友涉擋閉路犯案

王女7月再次發現，有同院的院友對王母上下其手遭拒，被提醒有閉路電視後試圖遮擋攝像頭，又將王母帶離房間。王女稱此事因缺乏直接證據被行政立案，之後老人院院長接受警方誡勉，相關職員被扣除兩個月薪金。

事件引發網絡熱議，有網民稱長者在老人院遇性侵頻發，同住長者犯案更難以追究責任。2020年黑龍江哈爾濱有一名72歲的植物人老婦遭78歲男院友侵犯，院方稱「是無法承擔的風險」。2020年四川成都有市民稱老人院不顧家屬反對為其母更換男護工，一個多月後長者感染梅毒，懷疑遭該男護工性侵，院方否認指控並表示「沒有哪一家機構不存在問題」。

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