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勞斯萊斯遭卡車撞惹議 車主：承擔保額超支部分

【明報專訊】一輛掛粵港澳三地車牌的粉紅色勞斯萊斯，近日在廣州街頭被調頭的卡車撞毀車頭，這宗豪車被撞的車禍引發網絡熱議。被撞勞斯萊斯女車主事後發片稱，雖然交警認定是卡車司機負全責，但考慮對方「不容易」，她將承擔超出保險賠償上限的部分，獲網民稱讚。

稱卡車司機養家不易 非有意撞

微博話題「勞斯萊斯出車禍司機淡定拍照發圈」前天衝上新浪微博熱搜第一。據影片顯示，現場一輛綠色運貨卡車與一輛粉紅色勞斯萊斯相撞，勞斯萊斯前保險桿完全脫落，頭燈和左前翼子板亦受損。交警判定卡車司機負事故全部責任，「潮新聞」引述現場目擊者稱，卡車司機臉色發白、全身顫抖。勞斯萊斯司機則顯得相當淡定，稱「老公得知人沒事很開心，讓（自己）先拍照」。

自稱「90後」創業者 有網民疑「劇本」炒作

網民很快挖出勞斯萊斯司機的社交媒體帳號。抖音用戶「朱根菜」5日發片稱，卡車司機的保險賠償額只有100萬元（人民幣，下同，約108萬港元），定損超100萬部分將由她本人承擔，並表示卡車司機不是有意撞車，「養家糊口其實都不容易，主要人沒事就好」，片尾還用潮州話祝福，表示「祝你有老爺保號」。

網民稱讚勞斯萊斯司機的善意，又因其面容姣好、身材性感紛紛留言「表白」。「朱根菜」自稱「90後」創業者，從事布衣、服裝生意，在電商平台銷售女裝。有網民被質疑撞車可能是設計好的「劇本」用來炒作，「朱根菜」直播回應稱「那麽貴的車子有必要嗎」，又請其丈夫在直播出鏡，稱家中不止一輛豪車。回應車禍事件後，該帳號的粉絲數從數萬增長至50萬。

跟據《瀟湘晨報》報道，被撞的勞斯萊斯是定製車型，維修價格極高，故事件引發關注。有內地汽車維修保養行家表示，維修價格需要等事故鑑定結果以及車主選擇的維修渠道才能確定，如果選擇勞斯萊斯官方渠道維修肯定價格不菲。有內地勞斯萊斯車主表示，自己有輛「幻影」撞到前臉，維修花費300萬元，「換根電線就花了14萬」，而網傳車禍的型號是特別版，比普通版本更貴，意味着維修價格也會更高。

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