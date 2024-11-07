晤大馬總理 李强：續推東海岸鐵路

【明報專訊】國務院總理李強前日（5日）下午在上海會見來華出席第七屆中國國際進口博覽會（進博會）的馬來西亞總理安華。新華社昨報道，李強表示，中馬關係進入新的歷史發展階段，正在朝着共建中馬命運共同體的目標穩步前行。中方願同馬方繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上堅定相互支持，中方將大力支持馬方明年擔任東盟輪值主席國工作，願同馬方加強在中國—東盟等多邊框架內的協調配合。
推簽證便利 拓合作空間
新華社報道，李強指出，雙方要扎實推進東海岸鐵路、「兩國雙園」等旗艦項目，深挖新興領域合作潛力，不斷拓展合作新空間。中方願同馬方持續推進文明交流互鑑，繼續加強教育合作，推進簽證便利化，鼓勵兩國人民尤其是青年朋友常來常往，不斷增進相互理解和友誼。
安華願增高層交往 帶路合作
安華表示，中國是馬來西亞的好朋友、好伙伴，馬方願同中方繼續在相互尊重、相互信任的基礎上，加強高層交往，深化共建「一帶一路」合作，拓展貿易、投資、通訊、數字經濟、教育等領域合作，密切交流。馬方支持中國加入《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》。
政變以來 緬軍政府領袖首訪華
昨日，李強也會見了緬甸軍政府領導人敏昂萊。這是自2021年2月緬甸政變以來，緬甸最高軍事領導人首次訪華。大湄公河次區域經濟合作（GMS）領導人會議於昨至今日在雲南昆明舉行，李強將主持會議。
GMS於1992年由亞洲開發銀行發起，涉及湄公河流域內的6個國家有中國、緬甸、老撾、泰國、柬埔寨和越南，旨在通過加強各成員國之間的經濟聯繫，促進次區域的經濟和社會發展。外交部前天回應敏昂萊訪華相關提問時表示，緬甸是湄公河流域的重要國家，一直積極參與地區合作機制。中方按照慣例，邀請緬甸領導人出席大湄公河次區域經濟合作領導人會議。