晤大馬總理 李强：續推東海岸鐵路

推簽證便利 拓合作空間

新華社報道，李強指出，雙方要扎實推進東海岸鐵路、「兩國雙園」等旗艦項目，深挖新興領域合作潛力，不斷拓展合作新空間。中方願同馬方持續推進文明交流互鑑，繼續加強教育合作，推進簽證便利化，鼓勵兩國人民尤其是青年朋友常來常往，不斷增進相互理解和友誼。

安華願增高層交往 帶路合作

安華表示，中國是馬來西亞的好朋友、好伙伴，馬方願同中方繼續在相互尊重、相互信任的基礎上，加強高層交往，深化共建「一帶一路」合作，拓展貿易、投資、通訊、數字經濟、教育等領域合作，密切交流。馬方支持中國加入《全面與進步跨太平洋伙伴關係協定》。

政變以來 緬軍政府領袖首訪華

昨日，李強也會見了緬甸軍政府領導人敏昂萊。這是自2021年2月緬甸政變以來，緬甸最高軍事領導人首次訪華。大湄公河次區域經濟合作（GMS）領導人會議於昨至今日在雲南昆明舉行，李強將主持會議。

GMS於1992年由亞洲開發銀行發起，涉及湄公河流域內的6個國家有中國、緬甸、老撾、泰國、柬埔寨和越南，旨在通過加強各成員國之間的經濟聯繫，促進次區域的經濟和社會發展。外交部前天回應敏昂萊訪華相關提問時表示，緬甸是湄公河流域的重要國家，一直積極參與地區合作機制。中方按照慣例，邀請緬甸領導人出席大湄公河次區域經濟合作領導人會議。