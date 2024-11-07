境外卡綁微信支付寶 銀聯：補兩地支付差異

新華網報道，銀聯自3月起啟動「錦繡行動2024」，聯合產業各方共建便利、包容、普惠的支付生態，提升外籍來華人員支付的便利，此次合作是最新成果。現在，外籍來華人員下載支付寶App或微信App，綁定境外本地發行的銀聯卡，即可像境內用戶一樣掃碼支付。

掃碼支付 推廣期免手續費

創新支付模式將為外籍人員赴華旅遊、工作和生活提供更多支付便利：一是推廣期內持卡人在境內支付全程零手續費；二是「食、住、行、遊、購、娛、醫、學」等線上線下全場景覆蓋，主掃、被掃、In-APP支付均開通支持；三是綁卡流程簡單，輸入卡號、有效期等銀行卡資料，通過發卡銀行校驗後即可快速完成銀聯卡的綁定。

銀聯方面表示，此次合作有助於進一步填補境內外支付習慣差異，提升中國支付品牌國際認可度和行業影響力，服務國家高水平對外開放。近年來，銀聯國際業務本地化水平持續提升。在境外，83個國家和地區已廣泛發行超過2.5億張銀聯卡，這些卡片可在183個國家和地區跨境通用。

今年，銀聯首次推出專為外籍來華人員設計的「錦繡中華卡」，這一特色主題卡產品搭載了持卡人可享受中國境內1%現金回贈和機場禮遇、交通出行、熱門景點、文化藝術和特色美食五大類中國本地特色商戶優惠權益。